Le stelle dell'atletica brillano nel cielo di Padova: grande successo per "Salti in Piazza"

Una serata magica. E a renderla tale ci ha pensato Padova, che ha messo a disposizione la straordinaria cornice di Piazza delle Erbe quanto i campioni: a imporsi nella prima edizione di “Salti in piazza” sono stati la campionessa olimpica Tianna Bartoletta, che ha dominato la gara femminile planando a 6.74 metri, suo primato stagionale, e l’inglese Dan Bramble, che ha dato vita a una sfida combattutissima con il sardo Antonmarco Musso e il cubano Maykel Massò: 7.93 metri per l’atleta britannico, 7.85 per l’italiano e per il caraibico, con Musso sulla piazza d’onore per il secondo miglior salto, 7.54 contro 7.30.

"Bellissimo spot per l'atletica leggera"

Ma una nota di merito particolare va anche per la padovana (di Galliera Veneta) della Vis Abano Veronica Zanon che, nell’occasione, ha migliorato il suo primato personale volando a 6.22 metri, vera sorpresa della manifestazione: è l’ottava misura all time di un’allieva italiana. «Finalmente è arrivato un salto sopra i 6 metri, con vento regolare. E ora mi preparo per gli Europei», le sue parole. Per lei, c’è, però, anche lo standard di iscrizione (6.15) per i Mondiale Under 20 di Tampere. Alle sue spalle, sul podio, la capitana di Assindustria Sport Carol Zangobbo. «È stato un bellissimo spot per l’atletica leggera e, più ancora, per lo sport in senso più ampio», commenta Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Sport, società che, con la collaborazione del Comune di Padova, ha organizzato l’evento. «Sicuramente lo ripeteremo il prossimo anno, perché siamo convinti che eventi come questo permettano appunto, di innamorarsi dello sport». E l’appuntamento ora è per il XXXII Meeting internazionale “Città di Padova”, che il prossimo 2 settembre inaugurerà il rinnovato Stadio Colbachini.

I risultati

Ecco le migliori misure realizzate agli atleti a “Salti in piazza” e la classifica finale.

Uomini. Lungo: 1. Dan Bramble (Gran Bretagna)7.93 (vento +0.5 m/s), 2. Antonmarco Musso (Italia) 7.85 (+0.7), 3. Maykel D. Massó (Cuba) 7.85 (+0.6), 4. Kevin Ojiaku (Italia) 7.65 (+0.2), 5. Jean-Pierre Bertrand (Francia) 7.39 (0.0).

Donne. Lungo: 1. Tianna Bartoletta (USA) 6.74 (+0.1), 2. Veronica Zanon (Italia) 6.22 (+0.6), 3. Carol Zangobbo (Italia) 6.10, 4. Milena Mitkova (Bulgaria) 6.01, Laura Strati (Italia) NM.