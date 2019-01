Sulle orme dei genitori: titolo italiano e record per Larissa Iapichino, figlia di Fiona May

Il padre è Gianni Iapichino, ex astista ed eptatleta. La madre è Fiona May, ex lunghista e triplista britannica naturalizzata italiana capace di vincere due medaglie d'argento alle Olimpiadi e quattro - di cui due d'oro - ai Mondiali. Lei, invece, ha 16 anni e ha seguito le orme dei genitori. E se il buongiorno si vede dal "mattino", allora per lei il futuro sarà a dir poco radioso: Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon S.S.) si è laureata campionessa italiana di pentathlon categorie allieve al Palaindoor di Padova. Con tanto di nuovo record nazionale: realizzando 3.929 punti ha superato quello precedente, stabilito nel 2018 - sempre a Padova - da Veronica Besana (3.840 punti).

La gara

I parziali di Larissa? 8”44 nei 60 ostacoli, 1.49 in alto, 10.65 nel peso, 6.17 nel lungo, 57”20 nei 400 metri. Argento per la stessa Besana (Atl. Lecco-Colombo Costruzioni), arrivata ad un punto dal vecchio primato (3.839). Bronzo per l’ancora quindicenne Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta/3.715).

La "manita" di Cairoli

In campo maschile, invece, a salire in cattedra è Simone Cairoli: ll ventinovenne comasco dell’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di eptathlon, conquistando così il suo quinto titolo tricolore indoor, dopo quelli del 2014, 2015, 2017 e 2018. Per lui, un risultato di 5.752 punti che rappresenta la quarta prestazione della carriera. Argento per il compagno di squadra Andrea Petazzi (5.254 punti), bronzo per Stephen Asamoah (Atl. Virtus Castenedolo/5.223). Quarto assoluto Michele Brini (Atl. Imola Sacmi Avis) che, con 4.994 punti, conquista l’oro nella categoria promesse. Secondo Alessio Comel (Atl. Imola Sacmi Avis/4.854), terzo Leonardo Giacometti (Ass. Atl. Nevi/4.831 punti).

Gli altri titoli

La seconda giornata dei Tricolori di prove multiple è stata anche nobilitata da tre primati italiani giovanili. Il primo l’ha siglato Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) nell’eptathlon juniores. Il diciottenne lombardo, compagno di squadra di Sveva Gerevini, ieri tricolore assoluta nel pentathlon, ha realizzato 5.489 punti, cinque in più del vecchio primato (5.484 punti) stabilito da Simone Fassina nel 2015 sempre a Padova. Il cammino di Dester nella gara tricolore: 7”16 nei 60, 7.15 nel lungo, 12.52 nel peso, 2 metri nell’alto, 8”39 nei 60 ostacoli, 4.20 nell’asta e 2’45”49 nei 1000 metri. Argento per Lorenzo Modugno (Pol. Triveneto Trieste/4.925 punti) e bronzo per Alessandro Arrius (Atl. O.S.A. Saronno Lib./4.842 punti). Miglior prestazione italiana di categoria, infine, per il padovano Lorenzo Pezzolato (Gs Fiamme Oro), giunto a 3.747 punti nel pentathlon allievi. Il suo cammino tricolore: 8”37 nei 60 ostacoli, 6.51 nel lungo, 13.31 nel peso, 2 metri nell’alto, 2’59”69 nei 1000 metri. Il vecchio primato era rappresentato dai 3.738 punti realizzati, anche in questo caso, da Simone Fassina ad Ancona nel 2013. Argento per Andrea Caiani (Team-A Lombardia/3.609 punti) e terza piazza per Davide Lorusso (Futurathletic Team Apulia/3.546).