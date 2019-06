Atletica, trofeo Pindemonte: ottimi risultati per i giovani in evidenza con diversi record

Alla soglia dei 40 anni, il Trofeo Pindemonte – 2^ prova di Coppa Veneto, si regala un pomeriggio di buona atletica, con tanti giovani in evidenza. Domenica a Verona, al Campo Consolini, nella 39^ edizione della manifestazione organizzata dall’Atletica Pindemonte, bella doppietta dell’ancora quindicenne Luca Mondini (Atl. I Gonzaga 2011), che prima ha vinto i 100 in 11”10 (-0.3), togliendo 6 centesimi al personale, e poi si è confermato oltre i 7 metri nel lungo (7.01, vento nullo).

Risultati eccellenti

La cadetta Sofia Tonon (Silca Ultralite), campionessa italiana di categoria di cross 2019, si è imposta in una splendida gara sui 1000 metri: 3’00”50 per lei, che ha limato altri cinque secondi sul record personale, e 3’01”51 per Linda Conchetto (Venezia Runners Atl. Murano). L’allieva Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra), fresca del titolo italiano di corsa in montagna vinto domenica scorsa a Limana, ha corso il primo 800 della carriera in 2’15”83. Applausi anche per l’allieva Rebecca Mihalescul (Fondazione M. Bentegodi), 1.67 nell’alto, e per Jacques Riparelli (Athletic Club 96 Alperia), uomo più veloce di giornata con un bel 10”63 (+0.6) nei 100.

Il maschile

100 (+0.6): 1. Jacques Riparelli (Athletic Club 96 Alperia) 10”63. 400: 1 Brian Kanda Abakpereh (Us Quercia Trentingrana) 49”32. 800: 1. Brian Kanda Abakpereh (Us Quercia Trentingrana) 1’55”02.Lungo: 1. Diego Azzolin (Atl. Vicentina) 6.64 (-1.7). Giavellotto: 1. Pietro Perbellini (Lib. Valpolicella Lupatotina) 55.29.

Allievi. 100 (-0.3): 1. Luca Mondini (Atl. I Gonzaga 2011) 11”10. 400: 1. Stefano Castegini (Fondazione M. Bentegodi) 52”11. 800: 1. Daniel Rocca (Lagarina Crus Team) 1’58”28. Lungo: 1. Luca Mondini (Atl. I Gonzaga 2011) 7.01 (0.0). Giavellotto: 1. Jarno Valentino Zuccoli (Verona Asd Pindemonte) 57.99.

Cadetti. 80 (+1.0): 1. Federico Dicati (Gs Fiamme Oro) 9”45, 2. Joel Turrini (Lib. Rossetto Lugagnano) 9”47.300: 1. Pietro Aly Belfadel (La Fenice 1923 Mestre) 37”95. 1000: 1. Luca Marchiorato (Expandia Atl. Insieme Verona) 2’45”07. Lungo: 1. Joel Turrini (Lib. Rossetto Lugagnano) 6.31. 4x100: 1. Expandia Atl. Insieme Verona (Pedretti, Nenna, Quaresima, Mai) 47”94.

Ragazzi. 60: 1. Getahun Montresor (Expandia Atl. Insieme Verona) 8”33. 1000: 1. Pietro De Pizzol (Silca Ultralite) 3’07”69. Lungo: 1. Pietro Tezza (Us San Martino B.A.) 4.14.

Il femminile

100 (-0.2): 1. Elisabetta Greggio (Discobolo Atl. Rovigo) 12”62. 400: 1. Chiara Giordani (Us Quercia Trentingrana) 1’00”45. 800: 1. Zaineb Ezzarraa (Gs Self Montanari Gruzza) 2’23”59. Alto: 1. Melissa Michelotti (Sport Atl. Fermo) 1.71. Giavellotto: 1. Chiara Bergia (Atl. Valli di Non e Sole) 42.63.

Allieve. 100 (+0.9): Laura Moro (Assindustria Sport Padova) 12”46. 400: 1. Fatimatu Iddrissou (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) 1’00”36. 800: 1. Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra) 2’15”83, 2. Martina Lucchini (Atl. Verona Asd Pindemonte) 2’17”52. Alto: 1. Rebecca Mihalescul (Fondazione M. Bentegodi) 1.67, 2. Martina Licchelli (Lib. Valpolicella Lupatotina) 1.65. Giavellotto: 1. Margherita Randazzo (Atl. Villorba) 38.14.

Cadette. 80 (+0.5): 1. Giulia Fongaro (Atl. Ovest Vicentino) 10”27, 2. Nadia Ciconti (Atl. Selva Bovolone) 10”30, 3. Beatrice Minotti (Centro Atl. Copparo) 10”35. 300: 1. Sara Vincenzi (Us Audaces Nave) 42”88. 1000: 1. Sofia Tonon (Silca Ultralite) 3’00”50, 2. Linda Conchetto (Venezia Runners Atl. Murano) 3’01”51, 3. Lia Nardon (Atl. Valle di Cembra) 3’04”28. Alto: 1. Giulia Gottardi (Verona Asd Pindemonte) 1.59. 4x100: 1. Atl. Verona Pindemonte (Stizzoli, Gugelmo, Avanzini, Gottardi) 53”37.

Ragazze. 60: 1. Elisabetta Pedrini (Brixia Atl. 2014) 8”71. 1000: 1. Giorgia Paolazzi (Atl. Valle di Cembra) 3’20”09, 2. Vanessa Russo (A.S. Merano) 3’22”54. Vortex: 1. Allegra Bazzoni (Verona Asd Pindemonte) 37.04.