Grande gioia in casa Assindustria Sport: Veronica Zanon è l'atleta padovana dell'anno

L’atletica padovana sfila in passerella. Atleti, tecnici, dirigenti e giudici si ritroveranno domenica primo dicembre alle 15.30 al circolo Auser di via Diocleziano a Montegrotto Terme per la festa di fine anno agonistico della Fidal, Comitato Provinciale di Padova.

Veronica Zanon

In particolare, i riflettori saranno puntati sulla portacolori di Assindustria Sport Veronica Zanon: la lunghista allenata da Ormisda De Poli sarà premiata come atleta dell’anno per le sue splendide maglie azzurre ai Campionati europei under 20 in Svezia e all’incontro internazionale indoor di Ancona, oltre che per le 4 medaglie (un oro, due argenti e un bronzo) conquistate ai Tricolori juniores fra lungo, triplo e 4x100. A Montegrotto ci sarà però molto gialloblù, con Assindustria Sport chiamata sul palco con ben 49 atleti, tra affermazioni individuali colte nel corso del 2019, primati regionali e provinciali, maglie azzurre e maglie della rappresentativa federale padovana.

Gli altri premiati

Tantissimi quindi i nomi da spendere in un’annata ricchissima di soddisfazione. Ma sono almeno altri due quelli più di attualità da citare: Mattia Zenere è infatti recentemente stato festeggiato anche dal Panathlon di Padova come uno dei vincitori dell’annuale premio “Scuola & Sport”, che va a chi riesce ad abbinare ai risultati nella propria attività agonistica quelli fra i banchi (è studente al liceo scientifico Curiel). Oscar Chelimo, giovane atleta ugandese che, lo scorso marzo, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali under 20 di corsa campestre, in Danimarca, dal canto suo ha invece già ricominciato la stagione inanellando due risultati prestigiosi in Francia, col secondo posto al Cross de l’Acier di Leffrinckoucke e la vittoria nel Cross International Le Maine Libre - Allonnes Sarthe. In questo secondo appuntamento si è preso anche la soddisfazione di chiudere davanti al keniano Michael Kibet, campione del mondo, prendendosi una piccola rivincita dopo che questi gli era arrivato davanti all’ultima edizione della rassegna iridata. Non tutti potranno essere presenti a Montegrotto, anche perché gli impegni agonistici non mancano mai. Parte dei podisti, capitanati dal Direttore tecnico di Assindustria Sport Ruggero Pertile e da Chiara Arrigoni, responsabile del gruppo, domenica sarà infatti a Valencia, per partecipare alla Valencia Ciudad del Running: alcuni saranno in gara nella maratona, altri nella prova da 10 chilometri. Quella spagnola sarà anche una tappa del tour promozionale della Padova Marathon, presente all’expo per informazioni e iscrizioni all’evento di domenica 19 aprile 2020.

L'elenco completo

Ecco tutti gli atleti della società che saranno premiati a Montegrotto.