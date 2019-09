Atletica, c'è una 86enne d'oro: Emma Mazzenga campionessa europea master nei 200

Se riesci a ottenere 41 vittorie su 71 podi conquistati in campo internazionale sei una campionessa. Ma se l'ultimo tuo successo arriva alla “tenera” età di 86 anni vuol dire che sei una super-campionessa: trionfo per la padovana Emma Mazzenga agli Europei Master di atletica leggera in corso a Caorle.

La vittoria

Dopo la vittoria nei 100 metri, la portacolori dell’Expandia Atletica Insieme Verona concede il bis nei 200 metri W85 con il tempo di 45”88. Per “Mimma”, ex insegnante di scienze e chimica, l’ennesima impresa di una carriera che non conosce limiti, ricominciata un anno fa dopo un paio di stagioni di stop.