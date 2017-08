Riparte il campionato di rugby femminile, il Valsugana Rugby pronto a difendere il tricolore

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Italiano di Serie A Femminile 2017/18, che quest’anno vedrà ai nastri di partenza venti squadre tra cui il Valsugana Rugby Padova pronto a difendere lo Scudetto conquistato lo scorso 3 giugno. Greco, Old Napoli Rugby Onlus, I Puma Bisenzio e Verona Rugby sono le quattro debuttanti nel massimo campionato in rosa, al via il 1° ottobre.



GIRONE ALL'ITALIANA. Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno fino al 6 maggio per determinare le sei formazioni che accederanno alla seconda fase del torneo. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno direttamente alla semifinale del 27 maggio (gara unica), mentre seconde e terze classificate di ciascuna poule prenderanno parte il 20 maggio ad un turno di barrage di sola andata, secondo il seguente schema:

2a classificata Girone 2 v 3a Classificata Girone 1 (Barrage A), 2a classificata Girone 1 v 3a Classificata Girone 2 (Barrage B). Il turno di semifinale qualificherà le due formazioni vincitrici alla Finale che il 2 giugno assegnerà il Titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile 2017/18. Di seguito gli accoppiamenti: 1a classificata Girone 1 v Vincente Barrage B, 1a classificata Girone 2 v Vincente Barrage A.



NOVITA'. “Siamo molto soddisfatti dell’ulteriore crescita del massimo campionato femminile Italiano, che per la prima volta vedrà venti squadre partecipanti” - afferma la Coordinatrice FIR del Settore Femminile, Maria Cristina Tonna. “Stiamo monitorando da anni la crescita del movimento, a tutti i livelli. A conclusione della Women's Rugby World Cup avvieremo una nuova fase nel percorso di sviluppo del nostro movimento, volta da un lato ad attirare verso il nostro sport un numero sempre crescente di praticanti e dall'altro ad aumentare la profondità della nostra offerta sportiva che porterà ad un campionato strutturato su più Serie, con promozioni e retrocessioni. E’ un’attività sicuramente ambiziosa, ma siamo consapevoli che per alimentare il bacino anche della Nazionale è necessario un ampliamento, in futuro, della struttura del campionato. Il Mondiale sarà sicuramente un traino importante per il nostro movimento. Tante giovani ragazze si stanno avvicinando al nostro sport e, anche per incrementare la competitività, credo sia giusto dare loro la possibilità di mettersi in gioco. Un grandissimo in bocca al lupo a tutte quante le squadre, con le loro atlete e staff, che si apprestano a vivere questa nuova sfida!"



PROGRAMMA. Di seguito i programma della prima giornata:

Girone 1

VALSUGANA R. PADOVA - CHICKEN 2012 RUGBY

RUGBY MONZA 1949 - BENETTON R.TREVISO

R.COGOLETO&PROV.OVEST* - RUGBY RIVIERA 1975*

CUS TORINO RUGBY - R.COLORNO F.C.

INIZIATIVE-VILLORBA RUGBY - VERONA RUGBY

Girone 2

FRASCATI R. CLUB 2015* - CUS FERRARA RUGBY

DONNE ETRUSCHE RUGBY* - AMAT.R.TORRE DEL GRECO

OLD NAPOLI R.CLUB A.S.D.ONLUS - I PUMA BISENZIO RUGBY

RUGBY BOLOGNA 1928 - R. BELVE NEROVERDI*

CUS PISA - MONTEVIRGINIO MINI R.

*Punti di penalizzazione: Le società Rugby Belve Neroverdi, Frascati Rugby Club 2015, R. Cogoleto&Prov.Ovest, Donne Etrusche Rugby e Rugby Riviera del Brenta 1975 partiranno con una penalizzazione di 4 punti in classifica per il mancato assolvimento all’attività obbligatoria Under 16 Femminile nella stagione 2016/17.