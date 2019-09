Automobilismo: Slalom dei Colli, vince Grammatico, Este in festa e senza incidenti

Cento equipaggi, nessun incidente e una città in festa. Si è conclusa domenica 22 settembre la settima edizione dello Slalom Colli Euganei - Città di Este, da quest’anno prova valida per il Campionato italiano. A spuntarla è stato il pilota Andrea Grammatico, su Radical Sr4 Evo, della scuderia Winner Rally Team, con il tempo di 2'34" e 71 centesimi. Per la classifica finale bisognerà aspettare l’ultima gara, che si terrà in Calabria. Favorito per il titolo resta Fabio Emanuele, già campione italiano 2018, che ad Este ha raggiunto il secondo posto. La pioggia e il tempo incerto non hanno tolto spettacolarità all’evento, che ha coinvolto migliaia di appassionati e curiosi.

Grande interesse

«Sono contenta perché è andato davvero tutto bene - ha dichiarato Roberta Gallana, sindaco di Este, durante le premiazioni che si sono svolte presso l’hotel Beatrice - Questa è una corsa bellissima, un evento importante che impegna molte persone. Voglio ringraziarle tutte, anche perché hanno contribuito a garantire la sicurezza di tutti. Lo Slalom ha suscitato un grande interesse in Città, promuovendo i valori sportivi di amicizia, collaborazione e lealtà».

Già si pensa al 2020

«L’evento è riuscito alla perfezione - ha commentato Sandro Broggio, organizzatore della manifestazione con Hornet Corse - Ringrazio tutti i volontari per quanto hanno fatto. Ad Este abbiamo portato la massimo espressione di questo sport automobilistico. Il prossimo anno? Saremo ancora qui» Nicola Borotto, vice presidente dell’Automobile Club Padova, partner della corsa, ribadendo il grande lustro che lo Slalom ha dato al territorio Estense e alla provincia padovana, ha ricordato, anche ai piloti e ai loro equipaggi, le 10 regole per la sicurezza stradale: «A gara terminata si torna alla vita di tutti i giorni. E tutti i giorni, sulle strade italiane, ci sono incidenti e feriti. ACI è dalla parte della sicurezza e continuerà a coniugare il suo amore per lo Sport e l’automobile con l’impegno per la tutela della vita umana».