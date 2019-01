Gli Avengers Padova vincono 8-4 la terza giornata del campionato nazionale di Serie A2 Girone B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

I “Supereroi” dell’Asd Avengers Padova Onlus nella terza giornata del girone d’andata del campionato nazionale di wheelchair-hockey di serie A2, Girone B, si sono imposti per 8-4 sui Friul Falcons di Udine.

I padovani si non hanno mai permesso agli avversari di accorciare le distanze, evidenziando una netta superiorità nonostante i padroni di casa con i loro attacchi abbiano cercato di mettere in difficoltà gli avversari.

È stata una partita combattutissima ma il gioco è sempre stata in mano agli Avengers che hanno potuto contare su una difesa molto attenta e sempre pronta alle micidiali ripartenze che, però, non hanno lasciato scampo ai friulani. Tre delle 4 reti realizzate dai padroni di casa sono state su rigore. Grande prestazione degli attaccanti Manuele Rigato e Mahdi Slika, autori rispettivamente di 4 e 3 goals a cui si è aggiunto Menelao Rama con un sorprendente goal di stick. Gli Avengers Padova, che nelle tre gare disputate ha totalizzato due vittorie e una sconfitta (a Treviso contro i Bulls), si è portata al comando della classifica del girone a pari merito con Udine.Il 17 febbraio saranno impegnati a Padova in un’amichevole contro il Modena.

Per gli Avengers il Campionato riprenderà il 3 marzo, in casa, per la partita di ritorno proprio contro i Treviso Bulls.

La formazione degli Avengers che ha affrontato i Friul Falcons: Bottacin Giorgio, Vianello Leonardo, Slika Mahdi, Agheorghiesei Luca, Agheorghiesei Matteo, Rama Menelao, Rigato Manuele, Schiaroli Andrea. Allenatore: Schiaroli Andrea