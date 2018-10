Baldon rally e l'icona Polato al Rallylegend alla guida dell'intramontabile Fiat 126 Bis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Baldon Rally è pronto a staccare il sesto cartellino di presenza al Rallylegend, in programma per il prossimo weekend all'interno della Repubblica di San Marino.

L'evento

Un evento in grado di dividere, tra i puristi che storcono il naso non considerandolo un rally vero e tra chi lo vede come contesto ideale per far conoscere il mondo dei rally, ma che si conferma uno dei pochi in grado di attirare il pubblico delle grandi occasioni. Anche quest'anno, nonostante nel medesimo weekend si corra il Rally Due Valli, dedicato ad auto moderne e storiche, il patron di Baldon Rally, Alessandro Baldon, svestirà i panni del team manager per calarsi nell'abitacolo da corsa di una vettura che, a suo modo, è diventata comunque una leggenda, grazie soprattutto al suo iconico pilota. Stiamo parlando di Flaviano Polato, pilota di Solesino, che è considerato sinonimo di spettacolo garantito, alla guida della piccola ma arrembante Fiat 126 Bis, in classe M1. Il pilota patavino che, nell'occasione, festeggerà la sua partenza numero 580, è pronto a regalare tre giorni di passaggi da brivido ed infiammare i tanti appassionati che lo attenderanno lungo il percorso di gara. «Ottava volta consecutiva che sarò al via del Rallylegend» – racconta Polato – «delle quali due fatte con mio figlio ed altre sei con Alessandro Baldon. In questi anni abbiamo ottenuto sei vittorie di classe ed un terzo posto. L'aspetto bello di questo evento è che tutto il pubblico aspetta solo noi. La Fiat 126 è una vettura complicatissima ma, nonostante abbiamo mezzi ben più blasonati che ci partono alle spalle, daremo sicuramente spettacolo. Il Rallylegend è un evento particolare, unico nel suo genere per vari motivi, ed andrebbe capito, non denigrato. Il riscontro del pubblico è notevole. Tre giorni immersi tra puzza di olio, benzina e gomme. Cosa si può desiderare di più? Quest'anno sarà la mia gara numero 580, risultato raggiunto correndo in varie discipline, dalla regolarità alla salita, dalla pista ai rally. Il percorso di gara è molto bello, studiato apposta per essere uno show. Ci aspettiamo di divertirci, tanto, sperando di non avere problemi di natura tecnica. Un grazie di cuore ad Alessandro Baldon ed a tutti coloro che permettono la continuazione di questa splendida avventura».

«Emozione indescrivibile»

Gli fa eco il titolare di Baldon Rally, Alessandro Baldon, prestato ai panni del navigatore. «L'impegno concomitante del Due Valli è un bel pensiero» – racconta Baldon (titolare Baldon Rally) – «perchè avremo tanti equipaggi in varie classi ma sono certo che i miei ragazzi sapranno svolgere il loro compito egregiamente. Non potevo però rifiutare la chiamata del mitico Flaviano. Affrontare con lui il Rallylegend è come essere parte di un evento nell'evento. Un'emozione indescrivibile che, grazie a lui, ho la fortuna di provare già da sei edizioni. Non vedo l'ora arrivi Venerdì per iniziare ad affrontare quelle prove speciali, immerse tra una folla che ricorda il rallysmo dei bei tempi, ormai passati e che difficilmente torneranno in vita».