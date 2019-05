"58simo torneo delle Regioni di calcio a 5", tra i convocati anche Scarparo e Mingardo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ancora una volta ci sarà tanta sostanza biancoscudata nel "58° Torneo delle Regioni di calcio a 5" in programma in Basilicata dal 29 aprile al 5 maggio e che toccherà prevalentemente il territorio del materano anche per onorare l'appuntamento di Matera 2019, capitale europea della cultura.

Pietro Scarparo ed Emilio Mingardo sono stati infatti inseriti nell'elenco dei convocati della rappresentativa del Veneto ed affronteranno nel girone D Lombardia, Campania e Sardegna.

Presenti negli staff delle altre selezioni regionali anche Marco Di Matteo e Valeria Corbo, rispettivamente preparatore dei portieri e massaggiatrice sportiva. Convocazioni che premiano una stagione di rinnovamento professionale e - professionistico, e che potevano essere anche più ricche di nominativi patavini.

La società si congratula con tutti i tecnici, ragazzi e dirigenti che hanno reso possibile la presenza di rappresentati del Calcio Padova C5 nella più importante manifestazione nazionale di questa disciplina!

Stage di allenamento gratuiti maschili e femminili

Proseguono intanto gli allenamenti e le sedute di prova per tutti coloro che vogliono affacciarsi al mondo del futsal, provando gratuitamente e senza impegno ad indossare la maglia del Calcio Padova C5.

Stage di più allenamenti aperti a tutte le categorie Under 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 ed Under 19 Nazionale, previo semplice contatto telefonico alla segreteria societaria.

Soddisfazione per la presenza di categorie giovanili femminili, dando quindi la possibilità di provare anche alle bambine e ragazze di tutte le età.

Ricordiamo che gli allenamenti vengono svolti in diverse sedi distribuite sull'intero territorio e che il Calcio Padova C5 rappresenta l'unica realtà patavina a poter vantare un proprio esclusivo impianto di proprietà.

Info e prenotazioni

Segreteria 049.775207 www.calciopadovac5.net info@calciopadovac5.it