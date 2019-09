Basket, Antenore Energia: esordio sofferto e con vittoria per la Virtus in campionato

Non è ancora la Virtus che coach Rubini ha in mente ma questa Antenore Energia basta per avere la meglio nel big match contro Varese nell’esordio in campionato. Alla Kioene Arena Padova si impone 75-70 nella più importante sfida della prima giornata del girone B di Serie B, che metteva subito davanti l’una contro l’altra due delle possibili grandi protagoniste di questo campionato.

La partita

Primo scalpo di rilievo per i neroverdiche si presentano al match con Ferrari indisponibile per un problema muscolare: nel quintetto d’avvio scendono in campo Piazza, De Nicolao, Dagnello, Morgillo e Bianconi. La partenza è subito positiva con Bianconi e De Nicolao particolarmente ispirati in un primo quarto in cui Virtus non ci mette molto a carburare:25-16, con grande tripla allo scadere di Morgillo. Varese scollinato il primo periodo entra in partita e trova una reazione veemente: in un batter d’occhio si riporta sul 27 pari. La squadra di coach Vescovi, guidata in campo da uno straordinario Gergati (22 punti a fine gara), spiega a Virtus di non essere venuta a Padova in gita. A dare la svegliata ai suoi è però Francesco De Nicolao che, dopo alcuni minuti tremebondi dei neroverdi, estrae dal cilindro una super stoppata sul cui ribaltamento di fronte arriva una pesante tripla di Calò. Un canestro sulla sirena di Gergati però manda Varese all’intervallo sul -2, con un parziale di 13-20 per gli ospiti.

I momenti decisivi

Con questo prepotente ritorno in partita degli ospiti la ripresa si fa elettrica. Due bombe dell’incontenibile Gergati, costante spina nel fianco della Virtus, valgono il sorpasso di Varese, con le prime brutte nubi che sembrano addensarsi sopra le teste dei padroni di casa. Per Padova risponde però Bianconi che spara da fuori un pallone che balla pericolosamente sul ferro prima di infilarsi e diventare il 47 pari. L’Antenore Energia riprende fiducia e con una zingarata di De Nicolao, che scippa il pallone in difesa e si invola in solitaria in contropiede in attacco, si riporta avanti: 55-50 a fine terzo quarto. I dieci minuti finali diventano infuocati. Prima una tripla di Piazza e un canestro di Schiavon sembrano tenere a bada Varese, ma poi la Robur et Fides si rimette in carreggiata fino ad un 64-64 da cuori forti a 3’ dalla fine. Un break di 4 Virtus (Calò e Denik) ridà ossigeno a Padova, fino al gioco da tre di Dagnello che rimanda gli uomini di Rubini sul +7 a 120’’ dalla fine. Varese prova l’ultimo assalto finale ma Virtus regge. MVP della partita è Francesco De Nicolao con 16 punti, 12 rimbalzi, 4 stoppate e 6 assist. In doppia cifra vanno anche Calò (13), Piazza (12), Dagnello e Morgillo (11) e Bianconi (10).