Basket: Virtus Antenore Energia chiude il 2019 con una vittoria contro Soresina

La reazione che serviva dopo il ko di Mestre è arrivata. La Virtus Padova Antenore Energia trionfa 69-49 contro Soresina mettendo sul piatto tutta la sua voglia di riscatto e facendo pesare in campo la sua maggiore qualità. Per Gilbertina - capace nell’ultimo mese di importanti vittorie contro Vicenza, Varese e nel derby con Cremona - poco da fare alla Kioene Arena: un primo parziale 19-6 metteva infatti subito in salita e controvento la loro partita, soprattutto contro una Virtus attenta nella gestione del match e sempre in grado di rimbalzare i tentativi di rientro degli ospiti.

Ottima prova offensiva

Nel primo tempo Soresina non è riuscita a finalizzare il proprio gioco col tiro da tre ed ha sofferto in difesa il gioco sotto canestro di Padova, e così all’intervallo si arriva sul 29-15. In avvio di ripresa un break di 7 dei ragazzi di Scaroni riapre uno spiraglio, ma subito è brava Virtus a rimettere margine con un contro break di 6. Grandi prove offensive per Ferrari (MVP indiscusso con 22 punti e 9 rimbalzi di cui 5 offensivi), Morgillo (16 punti) e Bianconi (11), loro tre nel pitturato sono stati i mattatori dell’incontro mettendo in grande difficoltà la fase difensiva dei lombardi. L’Antenore Energia gestisce senza grandi difficoltà il match sia nel risultato che nel ritmo, trovando (anche grazie ad un’altra ottima prova difensiva) il +15 a fine terzo quarto e chiudendo sul +20 nel finale. Ora Virtus ritrova il secondo posto in classifica agganciando Sanve a quota 22, mentre in vetta solitaria sale Bernareggio a 24.

Squadra intelligente

«Una partita di cui apprezziamo il risultato e i due punti, meno una prestazione poco spumeggiante sul piano del gioco - commenta coach Rubini a fine gara -. Però è vero che in questo momento ci alleniamo in un modo e poi giochiamo in un altro, quindi la squadra è stata intelligente a capire la situazione e a portare lo stesso a casa con merito la partita». Infine spazio anche per i brindisi e gli auguri di Natale con squadra, società, tifosi e giovanili che hanno festeggiato tutti insieme grazie ai dolci forniti dallo sponsor Il Vecchio Fornaio, prestigiosa pasticceria - panificio padovana con sedi in via Altichiero a Padova e in via Volta a Villafranca.

ANTENORE ENERGIA Schiavon 3, Dagnello, Piazza 6, De Nicolao 3, Morgillo 16, Ferrari 22, Calò 6, Bianconi 11, Mazzonetto, Pellicano 2 All. Rubini

SORESINA Mitt, Pala, Dmitrovic, Martinelli, Bolis 5, Lottici 14, Tugnoli 13, Guerra 2, Biordi 11, Bonci 2, Prestini 2, All. Scaroni

Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano (NA) e Di Martino di Santa Maria la Carità (NA)

Note: parziali: 19-6; 10-9; 20-19; 20-15, tiri liberi: Virtus 8/12 – Soresina 10/12, tiri da due: 23/43 – 12/34, tiri da tre: 5/25 – 5/21, rimbalzi: 45 – 34, assist: 22-11