Basket, “manita” in campagna acquisti per la Virtus Padova: arriva anche l'esperto Ferrari

Vietato pronunciate la parola 'promozione'. Però l'Antenore Energia Virtus Padova pensa in grande. E lo dimostra sul mercato: il nuovo rinforzo della squadra di basket cittadina è Michele Ferrari, nella scorsa stafione capitano della Gsa Apu Udine in A2.

“Manita” di acquisti

Si tratta del quinto acquisto per il roster di Padova, dopo Filippini, Motta, Bovo e De Nicolao. Ferrari è un’ala classe 1986 di 196 centimetri per 90 chili, fresco reduce dai quarti di playoff di A2 persi solo contro Casale, in una stagione chiusa con 15’ di media a partita per 85 punti. Nato ad Udine e cresciuto nel settore giovanile dell’Apu Udine ha poi giocato tanta serie A tra Imola, Omegna e Snaidero, fino al ritorno all’Apu con la promozione dalla B all’A2 centrata il primo anno. A seguire altre due stagioni in Friuli e l’ultimo anno da capitano. Si tratta di un’ala con grandi fondamentali e tanto mestiere. Un giocatore di intensità e ottima difesa, conosciuto come “swingman” per il sapiente utilizzo del piede perno.

“Vogliamo alzare il livello della squadra”

Il direttore responsabile Nicola Bernardi non ha dubbi: “È un nuovo arrivo che andrà ad aumentare il livello del nostro roster e porterà al team di coach Rubini grande esperienza da affiancare alla freschezza dei giovani. Siamo giunti alla quarta stagione di B e abbiamo deciso di mettere a frutto il lavoro e l’esperienza fatta in questi anni per alzare il livello della nostra squadra, che le passate stagioni è stato sempre quello di raggiungere i playoff per la promozione in A. Abbiamo rinnovato quasi completamente il roster e pensiamo che Ferrari sia il giocatore perfetto per aggiungere valore alla squadra. Un arrivo che sommato a quello di Francesco De Nicolao e alla partnership con Antenore Energia come nuovo main sponsor rende l’idea di come Virtus Padova abbia in cantiere un progetto importante”.