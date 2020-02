Basket in carrozzina: sfida salvezza con Bergamo sabato per la Studio3A

Dopo due settimane di sosta per lasciare spazio alle coppe europee, riprende il campionato di pallacanestro in carrozzina di serie A e la Studio3A Millennium Basket, unica veneta della massima categoria, è subito attesa da un match di vitale importanza in chiave salvezza al palasport di casa di Piombino Dese: sabato 8 febbraio 2020, con inizio alle ore 20, per la seconda giornata del girone di ritorno, i patavini affrontano la Special Bergamo Sport Montello Spa con cui condividono il penultimo posto a 4 lunghezze: vincere, e possibilmente con più di 6 punti di scarto per sopravanzare i lombardi anche negli scontri diretti (all’andata Bergamo si impose 64 a 58), significherebbe per gli uomini di coach Marco Nardo mettere una seria ipoteca per la permanenza nella serie regina (retrocede solo una squadra).

Le Iene

Ma anche la formazione Juniores delle Iene, campione d’Italia in carica, nel weekend sarà impegnata in una sfida di cartello: i ragazzi allenati da Jacopo Da Villa, domenica 9 febbraio, dalle ore 15.30, rendono visita al Palavalenti di Firenze alla lanciatissima Menarini Wheelchair per quello che è lo scontro al vertice del girone A del campionato nazionale giovanile, con i toscani a punteggio pieno a 6 punti e i veneti a 4 ma con una gara in meno.