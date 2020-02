Basket in carrozzina: doppia sfida contro la blasonata Cantù nel weekend

Sabato la prima squadra rende visita alla Briantea84, terza in classifica. Domenica i ragazzi delle Iene ospitano i pari età della società lombarda

La doppia sfida

Doppia sfida incrociata con la blasonata Cantù, nel fine settimana, per la Studio3A Millennium Basket. La prima squadra allenata da coach Nardo, rilanciata dalla fondamentale vittoria su Bergamo che l’ha proiettata al sesto posto in classifica, sabato 15 febbraio 2020, dalle ore 20.30, per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina, è attesa dalla durissima trasferta al palasport d Meda contro la Briantea84, vice campione d’Italia in carica e attuale terza forza del torneo (in allegato, alcune foto della gara di andata). La formazione giovanile delle Iene campione d’Italia, invece, domenica 16 febbraio, alle ore 15, al palazzetto dello sport di casa di Piombino Dese, ospita i pari età della società cestistica lombarda in un incontro valido per la quinta giornata di andata del campionato nazionale di categoria, girone A. I ragazzi di coach Da Villa sono chiamati all’immediato riscatto dopo la sconfitta subita domenica scorsa – la prima dopo un anno di imbattibilità – a Firenze con la capolista Menarini.