Basket in carrozzina: la 3A Millennium attende i campioni d'Italia di Santo Stefano

Sfida difficilissima, sabato 22 febbraio 2020, con palla a due dalle ore 20 al palazzetto dello sport “amico” di Piombino Dese, per la Studio3A Millennium Basket. Padova, per il match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina. Ospite di giornata è la Santo Stefano Avis, campione d’Italia in carica e attuale capolista del torneo: all’andata, al palasport di Porto Potenza Picena, finì 76 a 61 per i padroni di casa.

Rullo compressore

I marchigiani finora hanno perso solo una gara su dieci, quella di sabato scorso contro Porto Torres, seconda forza del campionato, e vorranno rifarsi per mantenere la vetta. Per farlo dovranno vedersela con la compagine di coach Marco Nardo, sesta in graduatoria, che venderà cara la pelle per sovvertire il pronostico e per riscattare l’opaca prova fornita la scorsa settimana in trasferta contro Cantù. Turno di riposo invece per la formazione giovanile della Studio3A Millennium Basket, i campioni d’Italia delle Iene, secondi nel girone A del campionato nazionale di categoria e in piena corsa per uno dei primi due posti che valgono il pass per la final fuor scudetto. I ragazzi allenati da coach Jacopo Da Villa torneranno sul parquet domenica primo marzo (ore 11) a Porto Torres nell’ambito di un doppio confronto che il 29 febbraio vedrà impegnata anche la prima squadra a Sassari.