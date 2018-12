Basket in carrozzina, le giovani "Iene" del Padova Millennium a caccia dello scudetto

Non sono solo gli adulti, primi nel loro girone di serie B, a dare tante soddisfazioni al Padova Millennium Basket Studio 3A. La società di pallacanestro in carrozzina presieduta da Primo Fior è una delle rare realtà sportive del settore a poter annoverare anche una formazione giovanile, Le "Iene”, che disputa il campionato nazionale fornendo anche diversi elementi alla prima squadra.

Impegni e nuove sfide

Il team la scorsa stagione ha sfiorato lo scudetto, perso per soli tre punti nella finale di Campobasso. I ragazzi, in tutto 17, allenati dal coach Jacopo Da Villa e trascinati dal nazionale Under 23 Mattia Scandolaro, ci riproveranno e ricominceranno l’avventura per la nuova stagione domenica 13 gennaio alle 15 al palasport amico di Piombino Dese, affrontando subito il derby con i Delfini di Vicenza. Le altre avversarie del girone A sono Key Estate Porto Torres e Briantea84 Cantù. In tutto i quintetti che si contenderanno il titolo nel campionato giovanile Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) sono nove, gli altri cinque inseriti nel girone B.

Gli ultimi risultati

Si annuncia un torneo equilibratissimo e combattuto, basti pensare all’andamento della tiratissima amichevole prenatalizia in preparazione del campionato contro le giovanili della Briantea84, disputata nello scorso weekend a Cantù, nella quale le Iene hanno ben figurato cedendo ai canturini per soli due punti, in un finale al cardiopalma, per 51 a 53 (parziali 7-13, 19-13, 6-19, 21-6). Per i patavini sono andati in doppia cifra Scandolaro (25), Gamri (13) e Leita (10).