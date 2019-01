Basket in carrozzina, doppia vittoria per l'inarrestabile Millennium Padova

Grande soddisfazione in casa Millennium con un fine settimana impreziosito da due vittorie. La prima squadra la spunta tra le mura amiche di Piombino Dese contro Asd Polisportiva Nordest (49-46) e stravincono anche le giovani Iene contro Porto Torres (58-22).

Asd Padova Millennium Basket Studio 3A - Asd Polisportiva Nordest 49-46

(Parziali 18-13, 8-8, 14-10, 9-15)

Padova Millennium Basket: Foffano (13), Bernardis (10), Bargo (8), Casagrande (8), Pellegrini (8), Scandolaro (2). All. Nardo

Quello di sabato è stato il match più tirato del torneo contro i coriacei isontini della Polisportiva Nordest. Ma Padova Millennium Basket Studio 3A ha prevalso ancora, sia pur di misura, iniziando il girone di ritorno con l’ennesimo successo, il settimo in sette gare. Al palasport di casa capitan Foffano (miglior realizzatore con 13 punti) e compagni sono partiti forte ma gli ospiti non hanno mollato, rispondendo punto su punto e restando in partita fino all’ultimo. Grazie all’esperienza e alla sagacia tattica gli uomini di coach Nardo sono riusciti a difendere nell’ultimo periodo il vantaggio accumulato nel primo e terzo quarto dalle velleità di rimonta degli avversari, portando a casa una vittoria preziosa che li avvina sempre di più al traguardo delle final four per la promozione in serie A. Il prossimo weekend la squadra osserverà il turno di riposo: tornerà sul parquet sabato 2 febbraio, ancora in casa, contro Vicenza.

Le Iene - Key Estate Porto Torres 58-22

(Parziali 20-4, 17-6, 18-2, 3-10)

Le Iene: Leita (20), Scandolaro (14), Lentini (8), Gamri A. (6), Sorato (4), Coric (2), Carretta (2), Cortese (1), Piovan (1). All. Da Villa.

Continuano a vincere anche le Iene, la squadra giovanile del Padova Millennium Basket Studio 3A. I ragazzi di coach Da Villa, domenica, nella seconda giornata del campionato nazionale di categoria, hanno travolto in casa con un secco 58-22 la new entry Key Estate Porto Torres imponendo fin da subito la propria superiorità tecnica con un eloquente 20-4 nel primo quarto e bissando il successo del match d’esordio. Prossimo impegno per Leita (miglior marcatore con 20 punti) e compagni, lo scontro al vertice contro Cantù, domenica 3 febbraio, alle 15, sempre al palazzetto dello sport di Piombino Dese.