Basket in carrozzina: tornano in campo le squadre del Millenium Studio 3A

Dopo la giornata di sosta di sabato scorso, la capolista Padova Millennium Basket Studio 3A torna in campo sabato 2 febbraio, alle 18, al palasport amico di Piombino Dese, a caccia della sua ottava vittoria consecutiva contro il Wheelchair Basketball Vicenza. Nel derby dell'andata la formazione berica era già stata già battuta in trasferta per 68 a 46. La squadra avrà anche l'obiettivo di conquistare le final four per la promozione in serie A, che sono in calendario dal 29 al 31 marzo a Reggio Calabria.

Le Iene

Impegno casalingo domenica 3 febbraio alle 15 a Piombino anche per i ragazzi delle Iene, la squadra giovanile del Padova Millennium Basket Studio 3A che disputa il campionato nazionale e a sua volta reduce da un turno di riposo dopo i primi due successi di fila: in programma l’atteso big match con Cantù.