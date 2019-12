Basket in carrozzina: La Studio3A si inchina in casa dei Campioni d'Italia

Alla Studio3A Millennium Basket sapevano bene che ci sarebbe voluto un mezzo miracolo per centrare la prima vittoria stagionale in casa dei campioni d’Italia in carica della Santo Stefano Avis, nonché leader dell’attuale campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina a punteggio pieno. E alla fine il pronostico è stato rispettato. Sabato 30 novembre, al Palacrincipi di Porto Potenza Picena, nel match valido per la quarta giornata di andata del torneo, i marchigiani hanno fatto valere fin da subito la loro solidità di squadra mettendo al sicuro il risultato nei primi due quarti e arrivando all’intervallo lungo sul +18. I padovani hanno tentato una reazione nella seconda parte della gara, più equilibrata, hanno rosicchiato qualche punto, ma alla fine la sirena ha sancito il 76 a 61 a favore dei primi della classe.

Sosta e Porto Torres

La neopromossa Studio3A Millennium Basket, che peraltro lamentava l’assenza di Bargo, uno dei più in forma del gruppo assieme a Buoghania, autore anche sabato di 21 punti, torna dalla proibitiva trasferta con la consapevolezza di non aver sfigurato al cospetto dei più quotati avversari, che solo una settimana prima avevano travolto Porto Torres per 102 a 72, che il divario non è così netto e che lo zero in classifica è bugiardo. Resta però il fatto che gli uomini di coach Nardo continuano a pagare a caro prezzo i troppi errori nelle cose più facili, dalle conclusioni sotto canestro ai tiri liberi, che alla fine fanno la differenza, ed è qui che dovranno lavorare per recuperare. La sosta di campionato di sabato prossimo, 7 dicembre, dunque, viene a proposito e sarà sfruttata anche per la grande festa che lo sponsor Studio3A organizza in serata, al palazzetto dello sport di Dolo, in provincia di Venezia, per presentare la prima squadra e gli junior delle Iene e per celebrare il ventennale della società. Prossimo impegno di campionato, valido per la quinta giornata di andata, sabato 14 dicembre, dalle 20, al palasport amico di Piombino Dese, contro Porto Torres.

Il tabellino

SANTO STEFANO AVIS - STUDIO3A MILLENNUM BASKET 76-61

Parziali: 23-13, 18-10 (41-23), 18-19 (59-42), 17-19.

STUDIO3A MILLENNUM BASKET: Boughania 21, Casagrande 10, Foffano 8, Diene 8, Bernardis 6, Raourahi 4, Scandolaro 4. All. Nardo