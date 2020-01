La Studio3A Millenium Basket: dopo Sassari sbancata anche Roma

Weekend da incorniciare per la Studio3A Millennium Basket: due splendide vittorie su due. La prima squadra ci ha preso gusto e, dopo il primo successo in serie A a Sassari contro il Banco di Sardegna prima della sosta natalizia, sabato 11 gennaio 2020, nell’ultimo impegno del girone d’andata e primo del nuovo anno, ha sbancato anche il palasport del Santa Lucia di Roma al termine di un match tiratissimo.

Vittoria di carattere

Bargo e compagni sono stati protagonisti di un primo tempo “ad altissimi livelli, sia in chiave difensiva che offensiva” come spiega il coach Marco Nardo commentando la prova dei suoi uomini, che sono partiti a razzo arrivando all’intervallo lungo con ben 16 punti di vantaggio sugli avversari. Poi però, com’è successo più volte in questa stagione, i patavini hanno cominciato a sbagliare tiri facili e hanno subito la prepotente rimonta dei padroni di casa, che li hanno non solo ripresi ma addirittura superati di tre punti nell’ultimo quarto. «A quel punto però – conclude l’allenatore - siamo stati bravi a reagire mettendo un grande carattere» e ne è uscito un finale avvincente giocato punto a punto. Decisivi, a 14 secondi dal termine, quando i romani, sotto di uno, adottavano il fallo sistematico, i due tiri liberi entrambi a segno di Boughania, anche sabato autore di ben 24 punti, per il 67 a 64 sancito dalla sirena.

La classifica

Con questa preziosa affermazione esterna la Studio3A Millennium Basket sale a 4 punti, aggancia al penultimo posto Bergamo e può guardare con più fiducia al girone di ritorno, che inizia già sabato 18 gennaio, alle 18, di nuovo in trasferta sul parquet degli Amicacci Giulianova. A completare l’exploit ci ha pensato la formazione giovanile delle Iene, campioni d’Italia in carica, che nell’incontro valido per il secondo turno di andata del girone A del campionato nazionale di categoria hanno bissato il successo ottenuto nell’anticipo con Porto Torres, andando a vincere con un netto 44 a 25 a Bologna in casa dei Bradipi Circolo Dozza, e confermandosi la squadra da battere. I ragazzi di coach Da Villa domenica prossima riposeranno e torneranno in campo il 9 febbraio a Firenze con la Menarini per lo scontro al vertice.

Tabellino

SANTA LUCIA ROMA - STUDIO3A MILLENNUM BASKET 64-67

Parziali: 10-22, 16-20 (26-42), 21-10 (47-52), 17-15.

STUDIO3A MILLENNUM BASKET: Boughania 24, Bargo 18, Diene 10, Foffano 6, Raourahi 5, Bernardis 2, Casagrande 2 All. Nardo

CAMIONATO NAZIONALE GIOVANILE, GIRONE A, 2. GIORNATA DI ANDATA

I BRADIPI CIRCOLO DOZZA BOLOGNA – STUDIO3A MILLENNIUM BASKET LE IENE 25-44

Parziali: 6-11, 8-5 (14-16), 4-18 (18-34), 7-10.

LE IENE: Leita 13, Da Silva 10, Gamri A. 6, Gamri S. 6, Lentini 6, Carretta 2, Coric 1. All. Da Villa