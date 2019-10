Pallacanestro in carrozzina: studio 3A Millenium Basket a caccia della supercoppa giovanile

Studio 3A Millennium Basket a caccia di un altro titolo per mettere il punto esclamativo su una stagione, quella appena passata, irripetibile, e per iniziare nel migliore dei modi la prossima, che si preannuncia altrettanto appassionante.

Caccia alla doppietta

Dopo aver portato a casa, a marzo, il trofeo “Antonio Maglio” con la prima squadra, che ha stravinto il torneo cadetto balzando in serie A, e aver conquistato in aprile il suo primo scudetto con i ragazzi delle “Iene”, aggiudicatisi il campionato nazionale giovanile, la società del Padova Millennium Basket, con “base” a Piombino Dese, domenica 20 ottobre 2019 avrà la ghiotta possibilità di arricchire il suo palmares proprio grazie ai giovani guidati da coach Jacopo Da Villa, che sognano la “doppietta”.

La Supercoppa

In quanto neo campioni d’Italia, infatti, capitan Scandolaro e compagni si sono guadagnati il diritto di giocarsi anche la Supercoppa giovanile Martin Mancini, giunta alla sua dodicesima edizione. La finale è in programma, con inizio alle 9.30, a San Marino, sul parquet del Multieventi Sport Domus, e gli avversari saranno gli eterni rivali della Briantea84 Cantù “junior”, i vice campioni italiani e detentori delle ultime due Supercoppe, già affrontati per ben tre volte nell’ultima annata: due nella fase a gironi (con un successo per parte) e una, appunto, nelle final fuor scudetto di aprile tenutesi al palasport “amico” di Piombino Dese, con la vittoria decisiva del padroni di casa dopo una partita epica terminata 36 a 31.

La finale con Giulianova

Le Iene avranno anche l’onore di aprire ufficialmente la nuova stagione italiana 2019-20 di basket in carrozzina che fa capo alla Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina; al match tra i “ragazzi” seguirà la finale per la Supercoppa dei “grandi", che vedrà di fronte i “freschi” campioni d’Italia del S. Stefano Avis e i vincitori dell’ultima Coppa Italia della Briantea84 Cantù, due delle prossime avversarie in serie A della Studio3A Millennium Basket, che debutterà in campionato, in casa, sabato 9 novembre, dalle 20, con Giulianova