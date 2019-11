Basket in carrozzina: Millenium sfiora l'impresa con i vice campioni d'Italia

Sabato 23 novembre, al palasport amico di Piombino Dese, la prima, agognata vittoria nel campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina pareva cosa fatta per la Studio 3A Millennium Basket, e che successo sarebbe stato al cospetto dei vice campioni d’Italia e detentori della Supercoppa italiana della Briantea84 Cantù.

La partita

La neo promossa Padova, con la regia di Bernardis e i canestri dei “soliti” Bargo e Bougnania, non solo ha giocato alla pari con i più quotati ed esperti avversari, ma per ampi tratti ha dominato la gara, dando spettacolo con scambi tutti di prima in attacco e stoppate in difesa, e restando sempre davanti, fino a raggiungere il massimo vantaggio di +14 a metà del terzo quarto. Ma i lombardi, tenuti in vita dall’ottimo Berdun, autore di due bombe da tre nei momenti più difficili per i suoi, e trascinati dal giovane pivot Corossino, top scorer della partita con 24 punti, sono stati protagonisti di una reazione da grande squadra nell’ultimo periodo imprimendo al match un ritmo indiavolato che i padroni di casa, complice anche l’evidente calo fisico, non sono riusciti a reggere.

La fase decisiva

A cinque minuti dalla sirena gli ospiti hanno coronato la rimonta raggiungendo il 55 a 55 e poi sono scappati per il 56-64 finale, portandosi a casa i due punti e lasciando solo gli applausi e tanti rimpianti agli uomini di coach Nardo. I quali peraltro, sabato 30 novembre, dalle 17, per la quarta giornata del torneo, sono attesi da un altro impego durissimo, al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena (Macerata), contro i campioni d’Italia della Santo Stefano Avis.

Il tabellino

STUDIO3A MILLENNUM BASKET – UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTU’ 56-64

Parziali: 14-8, 16-16 (30-24), 17-14 (47-38), 9-26.

STUDIO3A MILLENNUM BASKET: Boughania 16, Bargo 15, Bernardis 12, Raourahi 9, Foffano 2, Diene 1, Casagrande 1. All. Nardo

UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTU’: Carossino 24, Berdun 19, Santorelli 7, Geninazzi 6, Gonçalves 4, De M