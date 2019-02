Basket in carrozzina: dopo la sosta torna il campionato con il derby padovano

Dopo la sosta di campionato dello scorso fine settimana, torna sul parquet il Padova Millennium Basket Studio 3A, capolista a punteggio pieno del girone B di serie B: gli uomini di coach Nardo sono attesi, in trasferta, dal "derbissimo" con il Cus Padova, in programma domenica, alle ore 15, alla palestra Oic in via Toblino 53 alla Mandria. All'andata il Pmb prevalse nettamente per 62 a 30.

Le Iene in Sardegna

Domenica, con inizio alle 11, impegno esterno a Porto Torres per le Iene, la squadra giovanile del Padova Millennium Basket Studio 3A, che pure guida con quattro vittorie su quattro il proprio girone del campionato nazionale di categoria: i ragazzi di coach Da Villa hanno già ottenuto la matematica qualificazione alle final four scudetto, che saranno ospitate proprio nel palasport amico di Piombino Dese.