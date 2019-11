Basket in carrozzina, sconfitta di misura per i padovani di Studio3A Millennium a Bergamo

Studio3A Millennium Basket dovrà attendere ancora per staccare il cartellino della prima vittoria stagionale in campionato. La partita disputata sabato valevole per la seconda giornata ha visto i piombinesi cedere 58 a 64 ai bergamaschi.

Vittoria sfumata

Gli atleti di coach Nardo hanno disputato un buon match restando in partita fino alla sirena, ma hanno dovuto cedere sul finale in una gara fotocopia dell'esordio contro Giulianova. La neo promossa Millennium ha risposto colpo su colpo ai padroni di casa della Special Sport Montello Spa, è stata costantemente incollata agli avversari, ma ancora una volta soli sei punti ne hanno decretato la sconfitta.

Imparare dagli errori

«La sfida è stata equilibrata e tiratissima, come del resto i due confronti disputati in pre-campionato tra i due quintetti e chiusi con un successo per parte, sempre per una manciata di punti» commenta la squadra. L'ultimo quarto è iniziato sul 43-42 con i giochi più aperti che mai. Non è bastata un’altra prova maiuscola del nazionale francese Abdelghanee Boughania, miglior realizzatore con ben 24 punti: capitan Foffano e compagni sono stati bruciati in volata, pagando ancora «Troppi errori al tiro e le troppe palle perse ingenuamente» ha commentato a caldo il coach Marco Nardo. Errori di cui la Studio3A dovrà far tesoro in fretta perché sabato 23 novembre, alle 20, al palasport amico di Piombino Dese arrivano i vice campioni d’Italia della Briantea84 Cantù, una delle pretendenti allo scudetto.

Dati partita

Special Bergamo Sport Montello Spa - Studio3A Millennium Basket 64-58

Parziali: 14-11, 14-13 (28-24), 15-18 (43-42), 21-16

Studio3A Millennium Basket: Boughania 24, Foffano 9, Raourahi 8, Casagrande 8, Bargo 6, Bernardis 3. All. Nardo