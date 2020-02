Basket carrozzina: Studio3A Millennium, male la prima squadra bene le Iene

Uno a uno. Va in archivio con un pareggio il bilancio della doppia sfida incrociata del weekend tra la Studio3A Millennium Basket e la blasonata Cantù: come da pronostico, sabato 15 febbraio 2020 la prima squadra, nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina, non è riuscita nell’impresa di sbancare il palasport di Meda, mentre la formazione giovanile delle Iene, domenica 16 febbraio, nella gara valevole per il quinto turno di andata del girone A del campionato nazionale di categoria, ha ottenuto tra le mura amiche un fondamentale successo nell’ennesimo incontro punto su punto con i pari età della Briantea84.

Non una gran giornata

Gli uomini di coach Marco Nardo, che già di per sé avevano di fronte un avversario tosto, i vice campioni d’Italia in carica e l’attuale terza forza del campionato, non erano nella loro migliore serata e hanno fornito una prova al di sotto degli standard, non riuscendo così a impensierire i lombardi. Sono rimasti in partita fino al primo quarto, ma poi hanno cominciato a segnare poco, rimediando anche un parziale di 11-0 che li ha disuniti. Alla fine hanno dovuto cedere per 69 a 48. Padova resta al sesto posto in classifica, ma sabato 22 febbraio, alle 20, al palazzetto dello sport di casa di Piombino Dese, arriva la capolista Santo Stefano per un altro impegno improbo. Le soddisfazioni del fine settimana per la Studio3A Millennium Basket sono arrivate dall’Under delle Iene, protagonista di un’altra sfida epica con la giovanile di Cantù a cui nell’ultima stagione hanno conteso con successo campionato e supercoppa italiana. Anche questa volta è stata una partita equilibrata, spettacolare e tiratissima, e anche questa volta i ragazzi di coach Da Villa sono riusciti a spuntarla, per 41 a 37 (con ben 20 punti segnati da capitan Amine Gamri), facendo un passo avanti importante per la conquista delle final four scudetto. Domenica prossima le Iene riposeranno e torneranno in campo domenica primo marzo a Porto Torres.

Tabellini

CAMPIONATO DI BASKET IN CARROZZINA DI SERIE A, 3. GIORNATA DI RITORNO

BRIANTEA84 CANTU’ - STUDIO3A MILLENNUM BASKET 69-48

Parziali: 17-12, 15-11 (32-23), 19-11 (51-34), 18-14.

STUDIO3A MILLENNUM BASKET: Boughania 12, Bargo 12, Casagrande 12, Diene 6, Scandolaro 4, Scantamburlo 2 All. Nardo

CAMIONATO NAZIONALE GIOVANILE, GIRONE A, 5. GIORNATA DI ANDATA

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET LE IENE – BRIATEA84 CANTU’ 41-37

Parziali: 13-8, 6-10 (19-18), 10-8 (29-26), 12-11

LE IENE: Gamri A. 20, Leita 11, Lentini 6, Gamri S. 2, Coric 2. All. Da Villa