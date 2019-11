Basket in carrozzina, caccia alla prima vittoria in serie A per la Millennium Basket

Dopo lo sfortunato ma confortante esordio in serie A di sabato scorso contro Giulianova, con la squadra rimasta in partita fino all’ultimo e uscita sconfitta solo di misura (60-66) con i i più esperti abruzzesi, sabato 16 novembre la neopromossa Studio3A Millennium Basket torna sul parquet per la seconda giornata del massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina.

La sfida

I ragazzi di Marco Nardo, a caccia del primo successo, sono attesi dalla trasferta in casa della Special Bergamo Sport Montello Spa, che a sua volta ha perso la gara inaugurale con i campioni d’Italia della S. Stefano Avis: palla a due alle 18, al palazzetto ItalCementi, in via dello Statuto. Si annuncia un match equilibratissimo, con i patavini che quindi possono giocarsi tutte le loro carte. Nel precampionato, infatti, i due quintetti si sono affrontati ben due volte, con un bilancio perfettamente alla pari: vittoria della Studio3A al palasport amico di Piombino Dese il 6 ottobre nella finale del Memorial Boraso per 64 a 60; affermazione per i bergamaschi il 3 novembre nella finale del torneo Kcs “Città dei Mille”, a Bergamo, per 66 a 61. Rispetto alla prima sfida, che ha già visto il buon esordio dei nuovi arrivi Boughania e Raourahi, inoltre, il coach recupererà capitan Foffano e Scandolaro e avrà quindi tutta quanta la rosa a disposizione.