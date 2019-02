Basket in carrozzina, è un Padova Millennium Basket da 10 e lode: vittoria nel derby col Cus

La fame di battaglia non si placa mai. Anzi, in certi casi aumenta. E questo è uno di quelli: il Padova Millennium Basket Studio 3A si aggiudica nettamente in trasferta anche il derby con il Cus e centra la decima vittoria stagionale su altrettanti incontri.

La cronaca

Una sfida senza storia contro i “cugini”, allenato da coach Brotto: gli uomini di Nardo, trascinati da un Bargo sugli scudi (miglior realizzatore con 25 punti) hanno subito fatto valere la loro supremazia tecnica e anche fisica prendendo il largo e andando al riposo lungo già avanti di 23 lunghezze. Un vantaggio controllato nel terzo quarto e ulteriormente rimpinguato nell'ultimo, fino al 72-38 finale. Sabato 2 marzo alle ore 18, nello scontro al vertice con il Pdm Treviso - ancora fuori casa - avrà il primo match ball per conquistare le final four per la promozione in A, in programma il 29, 30 e 31 marzo a Reggio Calabria: potrebbe anche bastare una sconfitta con meno dei 12 punti di scarto messi in cascina nella partita di andata.

Il tabellino

Cus Padova Antenore Energia-Asd Padova Millennium Basket Studio 3A 38-72 (6-18, 8-19, 14-12, 10-23)

CUS PADOVA ANTENORE ENERGIA: Tabaccariu (16), Brotto (12), Castelli (6), Toscano (4). All. Brotto

ASD PADOVA MILLENNIUM BASKET STUDIO 3A: Bargo (25), Casagrande (18), Foffano (12), Bernardis (10), Marin (4), Faccioli (3) All. Nardo

Iene ok

Ancora più netto il successo in trasferta (quinto su altrettante gare) delle Iene, la squadra giovanile del Padova Millennium Basket Studio 3A impegnata nel campionato nazionale di categoria, che è andata a vincere a Porto Torres con un eloquente 63-14 e con Scandolaro e Amine Gamri in gran spolvero, andati entrambi abbondantemente in doppia cifra. Per i ragazzi di Da Villa, già qualificati alle final fuor scudetto, l’ultimo impegno della regular season è in programma domenica 10 marzo, alle 14.30, a Cantù nello scontro diretto con la Briantea che deciderà il primo posto del girone.

Il tabellino

Key Estate Porto Torres-Padova Millennium Basket Studio 3A Le Iene 14-63 (4-25, 4-9, 0-14, 6-15)

LE IENE: Scandolaro (20), Gamri A. (17), Leita (8), Gamri S. (8), Carretta (4), Sorato (3), Coric (3) All. Da Villa