Basket in carrozzina, la Millennium Padova è implacabile: espugnata anche Verona

Continua la cavalcata inarrestabile verso la serie A del Padova Millennium Basket Studio 3A: alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, nell’ultimo match del girone d’andata, la capolista ha sbancato anche il palasport di Verona travolgendo l’Olympic e infilando il sesto successo su sei gare.

La cronaca

Una sfida senza storia, troppo netto il divario tecnico tra le due squadre. Trascinata da Casagrande, miglior realizzatore con 21 punti (in doppia cifra anche Bargo, Marin e Bernardis), Padova ha preso il largo fin dal primo quarto aumentando via via il vantaggio e chiudendo con uno scarto di ben 57 punti. Il coach Nardo ne ha così approfittato per far ruotare tutti i suoi uomini e per provare schemi e nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni, a partire da quello di sabato 19 gennaio, alle 18, nel palazzetto dello sport amico di Piombino Dese, contro l’ostica Polisportiva Nordest.

Il tabellino

Olympic Basket Verona-Asd Padova Millennium Basket Studio 3A 19-76 (parziali 6-18, 7-23, 2-23, 4-12)

Asd Padova Millennium Basket Studio 3A: Casagrande (21), Bargo (18), Marin (14), Bernardis (11), Foffano (6), Scantanburlo (4), Azzolin (2). All. Nardo

Derby ok per le "Iene"

Il weekend perfetto del Padova Millennium Basket Studio 3A è stato completato dalla squadra giovanile delle Iene, che domenica ha debuttato in casa nel suo campionato nazionale battendo nettamente per 44 a 18 i Delfini di Montecchio Maggiore (Vicenza): i ragazzi di coach Jacopo Da Villa, trascinati da Amine Gamri e Scandolaro (rispettivamente, 18 e 12 punti), sono partiti a razzo con un parziale di 11-0 nel primo quarto e hanno via via aumentato il bottino (9-8, 22-8 e 3-2 gli altri parziali). Prossimo impegno delle Iene domenica 20 gennaio, alle 15, sempre al palasport di Piombino Dese contro Porto Torres.

Il tabellino

Padova Millennium Basket Studio 3A "Iene" - Delfini Vicenza 44-18 (parziali 11-0, 9-8, 22-8, 3-2)

Iene: Gamri A. (18), Scandolaro (12), Leita (9), Sorato (2), Lentini (2), Gamri S. (1) All. Da Villa