Basket in carrozzina: campionato di B, Padova Millennium Studio supera Treviso 46-34

Il Padova Millennium Studio 3A suggella un 2018 "magico" vincendo con merito, sabato al palasport “amico” di Piombino Dese, anche il big match contro Treviso – quinto successo stagionale su 5 gare -, balzando da solo in vetta al suo girone e mettendo una prima ipoteca sulla conquista delle final four per la promozione in A.

La partita

Dopo un primo quarto equilibrato, con gli ospiti avanti di due punti grazie all’ex Favretto, nel secondo periodo sono usciti l’esperienza, la classe, la sagacia tattica, la difesa di ferro e il cuore del team di mister Nardo. Trascinati da Fabio Bernardis, miglior realizzatore con 19 punti, tra cui due bombe da tre assestate nei momenti topici del match, i bianchi hanno messo la freccia arrivando all’intervallo lungo a più 7. Margine che hanno poi difeso e anzi incrementato fino al più 12 finale nella seconda parte della partita e che potrebbe rivelarsi prezioso in vista della gara di ritorno a Treviso. E alla fine in campo e sulle tribune è esplosa la festa, continuata con una splendida serata natalizia che ha unito dirigenti, giocatori, tecnici, settore giovanile, sponsor e tifosi. Il Millennium Padova Studio 3A, dopo la pausa del campionato, tornerà in campo sabato 12 gennaio, alle 18, a Verona.