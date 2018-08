Basket, le “Lupe” accendono i motori: inizia la preparazione precampionato del Fila San Martino

Rimettersi in moto per preparare al meglio la prossima annata. Da vivere, possibilmente, da protagoniste: le ragazze del Fila San Martino si sono ritrovate lunedì 20 agosto per il primo allenamento stagionale, accolte da almeno 200 tifosi.

Mercato e amichevole

Inizia dunque la marcia di avvicinamento al campionato di serie A1, che le Lupe affronteranno con una rosa a dir poco rivoluzionata: via Gianolla (a Ragusa), Baileys e Mahoney, mentre a differenza di Fassina e Filippi - approdate alla Famila Schio - la “vicentina” Jasmine Keys ha declinato l'offerta delle campionesse d'Italia. Sul fronte acquisti, invece, il colpo di mercato è rappresentato dall'azzurra Caterina Dotto. Saranno tre settimane di intenso lavoro, che culminerano con la prima amichevole precampionato: il Fila sfiderà Battipaglia venerdì 7 settembre in quel di Malé (provincia di Trento).

Le dichiarazioni

I volti nuovi hanno avuto modo di salutare i tifosi, e insieme a loro ha parlato il neo capitano Monica Tonello: "Siamo un gruppo nuovo, e c’è bisogno di affetto da parte dei nostri sostenitori, per far sentire a casa anche le nuove arrivate. Spero di trasmettere alle mie compagne spirito di sacrificio, umiltà e voglia di lavorare. Siamo un bellissimo gruppo, penso che anche quest’anno ci divertiremo". Carico anche il coach Larry Abignente: "Ci sono stati tanti cambiamenti, è una sfida enorme. La squadra è stata costruita in modo diverso rispetto agli anni scorsi, ma sono fiducioso ed entusiasta di iniziare, l’obiettivo è far rendere al massimo le giocatrici e divertire il nostro meraviglioso pubblico". La chiusura è spettata al presidente Vittorio Giuriati: "Vedere un pubblico così numeroso già al raduno è stimolante. Siamo convinti di aver allestito un buon roster, le ragazze hanno una grandissima opportunità perché San Martino ha dimostrato di essere una bella realtà della pallacanestro italiana, dove si può lavorare al meglio".

Convocate e staff tecnico

Le convocate:

Amabiglia Claudia (guardia, 1998, ITA)

Beraldo Francesca (guardia, 1999, ITA)

Fietta Elena (playmaker, 1995, ITA) (dal Fanola SML)

Fietta Ludovica (playmaker, 2001, ITA)

Marshall Tyaunna (guardia, 1992, USA) (da Sfantu Gheorghe)

Milani Alice (guardia, 1999, ITA)

Nezaj Sara (ala, 2001, ITA)

Rosignoli Martina (ala, 2001, ITA) (da Cussignacco)

Sandri Martina (ala, 1988, ITA) (da Venezia)

Tognalini Federica (ala, 1991, ITA) (da Lucca)

Tonello Monica (playmaker, 1988, ITA)

Webb Adrienne Nicole (ala, 1990, USA) (da Sfantu Gheorghe)



Si uniranno in seguito alla squadra:

Baldi Beatrice (ala/pivot, 2000, ITA)

Dotto Caterina (play, 1993, ITA) (da Venezia)

Keys Jasmine (ala/pivot, 1997, ITA)

Melnika Zenta (pivot, 1991, LET) (da Miskolc)

Meroi Chiara (ala, 2001, ITA)

Profaiser Anna (ala, 2000, ITA)



Lo staff:

Head coach: Abignente Gianluca

Assistente: Di Chiara Francesca

Assistente e preparatore fisico: Cardin Pierluigi

Medico Sociale: Prof. Baggio Bruno

Fisioterapista: Lucato Omar

Ortopedico: Starnella Nicola

Dietista: Canesso Fabio

Dirigenti: Carraro Leopoldo, Ferraro Riccardo, Amabiglia Cesare