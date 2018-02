206 squadre e 721 ‘campioncini’ pronti a scendere in campo: Padova protagonista a “Join the Game”

Una manifestazione a livello nazionale. Ma con Padova protagonista regionale: domenica 25 febbraio scatta la 16° edizione di Join The Game, il campionato nazionale di basket 3 contro 3 dedicato alle categoria Under13 e Under14 maschili e femminili, organizzato da Verde Sport, braccio operativo in campo sportivo del Gruppo Benetton, e da Federazione Italiana Pallacanestro.

Record di iscritti per Padova

Join the Game è una delle manifestazioni più imponenti nel panorama sportivo giovanile italiano, per la formula innovativa (si gioca in tre fine settimana, da febbraio a fine maggio, in contemporanea in tutta Italia) e per il fascino che il basket 3 contro 3, tipica espressione della pallacanestro di strada che si gioca in una metà campo e con tempi molto concentrati, ha sui giovanissimi. A dirlo sono i numeri e le presenze impressionanti: praticamente tutta la “tribù” del basket giovanile nazionale partecipa a questo torneo. Saranno quasi 900 le squadre e 3400 i ragazzi e le ragazze della nostra regione che scenderanno in campo nelle varie province: il record di iscritti va a Padova, con 206 squadre partecipanti e 721 atleti/e. Sul secondo scalino del podio ecco Treviso, con 190 squadre e 700 iscritti, a seguire troviamo Vicenza (182 squadre e 710 atleti), Venezia (171 squadre per 690 iscritti), Verona (117 squadre e 470 atleti), con Rovigo e Belluno a chiude i conti con circa 50 squadre. Numeri in costante aumento nella nostra regione, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalle società del territorio specialmente sui più giovani che scenderanno in campo contemporaneamente in tutti i capoluoghi di provincia della Penisola, per cullare il sogno di cucirsi al petto lo scudetto del basket 3 contro 3, nelle 4 categorie: Under 13 ed Under 14, maschile e femminile. Ma soprattutto è l’unica manifestazione che mette in palio lo scudetto Under 13 e Under 14 del 3 contro 3, da poco riconosciuto come disciplina olimpica, appassionando tutte le regioni d’Italia, con una macchina organizzativa che coinvolge tutti i Comitati Regionali della FIP in collaborazione con Verde Sport.

La formula e le date

Domenica 25 febbraio il primo round di Join the Game: la fase provinciale. A Padova si giocherà nelle palestre Alpi e Romero in via Verdi a Limena e nella palestra Travain presso il Centro Sportivo Brentella. Dei 3400 partecipanti, suddivisi in squadre da 4 giocatori che giocheranno le eliminatorie in partite della durata di 5 minuti reali, soltanto 600 avranno accesso alla fase regionale, in programma domenica 18 marzo a Verona. I vincenti, 8 ragazzi e 8 ragazze Under 13 ed Under 14, saranno di scena a Jesolo (Venezia) per le finali che assegneranno il tricolore, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio prossimi: in palio, nella famosa località balneare veneziana, i 4 scudetti per le categorie coinvolte in Join the Game. L’edizione 2018 del Join the Game è stata presentata alla presenza del presidente della Fip, Gianni Petrucci, in Veneto per seguire la Nazionale.