Basket: l'Antenore Energia cade a Lecco sfiorando la rimonta, aggancio dei lombardi in classifica

L’Antenore Energia Virtus esce sconfitta dallo scontro diretto del Bione contro la Gimar Lecco pagando a caro prezzo gli errori difensivi e una prestazione poco continua nel corso del match. In Lombardia finisce quindi 75-72 con la Gimar che in classifica aggancia proprio Padova al terzo posto a 28 punti.

La prima metà di gara

Nel primo quarto meglio i blucelesti che si portano sul 23-14 (dopo i primi 5’ in equilibrio) grazie alla vena realizzativa di Massimiliano Sanna (top scorer finale di Lecco con 21 punti). Per la VirtusPadova invece soliti problemi col tiro dalla distanza con un brutto 1/8 iniziale. Nel secondo periodo c’è ancora Lecco in controllo del match col vantaggio che si dilata fino al +13 grazie al gioco da 4 del solito Sanna. Questa volta però la sberla presa dà una svegliata all’Antenore Energia che trova una reazione d’orgoglio con capitan Federico Schiavon che con classe infinita infila tre bombe che rimettono in corsa la squadra di coach Rubini all’intervallo: 42-36. Il secondo tempo però vede ancora i neroverdi poco continui nella gestione della partita. Due triple di Casini infatti complicano i piani per Padova che nel tempo di un amen si ritrova di nuovo ad annaspare a -12. Qui parte però una lenta e faticosa risalita, con Virtus che si mette in trincea e prova a riconquistare terreno un centimetro alla volta: lo sforza sembra portare i suoi frutti con l’Antenore che ritoccadi nuovo quota -6 con Piazza a 30’’ secondi dalla fine del terzo quarto. Qui però uno svarione in difesa regala un gioco da tre a Mascherpa che vale il +9 con cui Lecco arriva agli ultimi dieci decisivi minuti.

Virtus alle corde

E nell’ultimo quarto accade di tutto. Lecco continua a colpire mettendo alle corde Virtus: nel giro di pochi minuti il vantaggio lievita ancora sul +16 e la sensazione è che questa volta manchi ormai solo il colpo di grazia. E invece Lecco manca la giugulare della partita più volte e colpevolmente inizia ad assopirsi. Padova clamorosamente si ritrova di nuovo in partita grazie ad un break di nove che la rimette a -7 (75-68) a 3’ dalla fine. Una reazione rabbiosa dellaVirtus, che quando la partita sembrava ormai terminata torna improvvisamente alla carica tenendo chiusa la serranda dietro e trovando finalmente punti con continuità in avanti. Ai ragazzi di Rubini però negli ultimi secondi manca il graffio vincente: Morgillo e Piazza accorciano fino all’impensabile -3 a pochi secondi dalla fine, ma ormai non c’è più tempo. Virtus cade a Lecco e si fa agganciare: a pesare sicuramente anche l’assenza per infortunio di Michele Ferrari. Per l’Antenore Energia top scorerdel match è Ivan Morgillo con 17 punti, a seguire Fede Schiavon a 16 ed infine in doppia cifra anche Andrea Piazza e Corrado Bianconi con 12. In campo di ritorno dall’infortunio anche Andrea Dagnello con 11 minuti giocati.