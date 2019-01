Mondo del basket in lutto: scomparso “Gegè” Papa, vicepresidente della Virtus Padova

Una grave malattia dal decorso rapido. E il mondo del basket italiano piange: è scomparso Eugenio Papa, storico vicepresidente della Virtus Padova.

Conosciuto da tutti come “Gegé”, da oltre trent'anni Papa era dirigente della prima squadra di pallacanestro della città: conosciuto e apprezzato per il suo acume, la diplomazia, la capacità di ascolto e l’umanità che signorilmente esprimeva, ha lasciato la grande “famiglia Virtus” nel pomeriggio di mercoledì 30 gennaio, a poche ore dalla sfida della sua “creatura” contro Reggio Emilia.

E i suoi ragazzi hanno voluto onorarlo al meglio: mettendo in campo tutto il cuore possibile (e nonostante l’assenza di De Nicolao e l’influenza di Piazza e Schiavon) la Virtus ha vinto in trasferta 74-67, agganciando così Faenza al secondo posto. Padova sul tavolo cala nuovamente il Jack: un Filippini mostruoso tocca infatti quota 33 punti e si conferma per la seconda partita di fila indiscusso Mvp dei neroverdi. Match che viene già indirizzato nel primo quarto con due triple di Motta, una di Pellicano e 10 punti di Filippini a scavare il primo solco (15-25). Filippini in condizioni strepitose diventa demiurgo della sfida, con ogni cosa che tocca diventa oro: arriva a 22 punti a metà partita con un 3/3 dalla distanza e in totale onnipotenza cestistica. Super prova anche di Teo Motta che si rende preziosissimo in regia andando a sopperire all’assenza di un febbricitante De Nicolao. Reggio prova a rientrare in partita nel terzo quarto arrivando anche a -4, ma ancora Filippini è immarcabile e rimette a posto le cose (63-52) con ultimo quarto più o meno di amministrazione. Segnali importanti arrivano poi dal gioiellino Pellicano, Ferrari si conferma fondamentale con 14 punti, 7 rimbalzi e 3 assist e pure Motta dà continuità alla grande prova del rientro contro Ozzano con 12 punti e 5 assist. Complici le cadute di Faenza a Cremona e Cesena a San Vendemiano, ora Virtus Padova è seconda in coabitazione con la Rekico e a due punti dai Tigers primi: “Gegé” sarà orgoglioso dei suoi ragazzi.