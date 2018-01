Basket, colpaccio della Virtus Padova: acquistato Lorenzo De Zardo, nazionale Under 20

Dopo Miaschi un altro nazionale Under 20 arriva alla Virtus Padova: si tratta di Lorenzo De Zardo, 2 metri di altezza, classe 1999, ala, giocherà in doppio tesseramento con la De Longhi Treviso, sua società titolare. Esordirà sabato 20 gennaio alle ore 21.00 alla Kioene Arene contro i Crabs Rimini.

AFFARE FATTO

Gli infortuni che hanno falcidiato l’organico della squadra di coach Rubini hanno portato i dirigenti virtussini a muoversi con decisione sul mercato suppletivo aperto dalla scorsa settimana. Fresco reduce dal raduno della Nazionale Under 20 di questo inizio settimana, in cui ha avuto modo di confrontarsi con Federico Miaschi, Lorenzo ha accettato con entusiasmo la proposta di Padova e come lui Andrea Gracis il ds del Basket Treviso con cui la Virtus ha consolidato un preesistente e positivo rapporto di collaborazione. “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Lorenzo De Zardo – afferma Roberto Rugo, il dirigente che ha condotto la trattativa – un giocatore giovane ma di indubbio valore e talento. Lorenzo é un atleta che seguivamo già dal mercato estivo, ed in questo momento della stagione si sono create le condizioni per fargli vestire la casacca neroverde. Il suo arrivo, trattandosi di uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico italiano, è un riconoscimento al lavoro svolto dallo staff tecnico Virtussino. Con Miaschi saranno i Golden Boy agli ordini di coach Rubini”. Il tesseramento di De Zardo rafforza ulteriormente la linea verde in casa Virtus Padova affiancando ai giovani promossi dal vivaio dei coetanei che nella città del Santo hanno l’occasione per dimostrare in un campionato impegnativo come la serie B il loro talento riconosciuto a livello nazionale.