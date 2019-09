Basket, nuova partnership con Yak Agency per la Virtus Padova

Per la stagione 2019/20 sarà YAK Agency ad affiancare l'Antenore Energia Virtus Padova di basket nella gestione dell’area comunicazione della società. L’agenzia, dopo le prestigiose partnership collezionate negli ultimi mesi nell’event management e nella comunicazione sportiva, è stata incaricata di produrre contenuti multimediali con la presenza di un team dell’agenzia alle quindici partite che la squadra giocherà in casa, la realizzazione di contributi video sulle azioni di gioco e interviste esclusive ai giocatori. In questo avvio di stagione, l’agenzia sta già lavorando al restyling del design grafico dei canali social della squadra ed ha realizzato il design della divisa di gioco per la nuova stagione.

Virtus Padova

Virtus Padova nasce nel 1975 per dare un significativo impulso all’attività sportiva del settore giovanile territoriale. Forte di una scuola tecnica di alto livello con allenatori giovani ma molto preparati, negli anni la società neroverde miete grandi successi con le squadre giovanili e lancia i suoi migliori virgulti nel basket professionistico, guadagnandosi la serie B con il basket maschile. Oggi la società, sponsorizzata da Antenore Energia, conta 900 atleti e 40 tecnici tra allenatori, assistenti e preparatori atletici, promuove gratuitamente l’attività sportiva nelle scuole e supporta un gruppo con atleti disabili e atleti normo dotati.

I commenti

Commenta Nicola Bernardi, direttore generale di Virtus Padova: «Siamo felici di ampliare la nostra famiglia e di creare nuove partnership con importanti realtà come YAK Agency che nascono a Padova ma che hanno uno sguardo addirittura su un mercato internazionale. Si tratta di un’azienda giovane e in crescita con cui condividiamo visione e valori, che nella prossima stagione ci darà un grande supporto per quanto riguarda la nostra area comunicazione. Un ulteriore passaggio che testimonia una volta di più la nostra volontà di crescita societaria ed espansione della nostra immagine su tutto il territorio padovano». Aggiungono Marco Dalla Dea e Giovanni Cecolin, managing partners di YAK Agency: «La nuova partnership con Virtus Padova non è solo lavoro, è passione per lo sport. Da una parte, infatti, il nostro team potrà contribuire ad aumentare la visibilità della squadra grazie alla consolidata esperienza nella comunicazione sportiva; dall’altra, ci permetterà, ancora una volta, di metterci in gioco in prima linea al fianco di una società storica che con noi condivide, oltre a visione e valori, un importante legame con il territorio».