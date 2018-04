Basket, sarà Ragusa la sfidante del Fila San Martino nei quarti di finale dei playoff scudetto

L'amichevole internazionale con Ekaterinburg è già un lontano ricordo, per quanto bello. Perché ora la testa va solo ai prossimi impegni: sono ufficiali, infatti, le date dei playoff scudetto di serie A1 di basket femminile. E l’avversaria del Fila San Martino nei quarti di finale sarà la Passalacqua Ragusa.

Al meglio delle tre gare

In virtù della qualificazione dell’Umana Reyer Venezia alla finale di Eurocup, i quarti di finale saranno al meglio delle tre gare, e non delle cinque. Il Fila esordirà sul parquet di Ragusa giovedì 5 aprile alle 20.30, mentre gara2 si disputerà a San Martino di Lupari mercoledì 11 aprile alle 19. L’eventuale bella si terrà di nuovo in Sicilia, sabato 14 aprile alle 20.30. Le “Lupe”, giunte quinte in classifica in virtù della differenza punti, hanno saputo tener testa alla terza forza del campionato in regular season: all’andata le giallonere si imposero di misura (60-59), mentre nel ritorno in terra siciliana Ragusa vince di soli quattro punti (63-59).