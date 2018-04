Basket, iniziano male i playoff del Fila San Martino: sconfitta a Ragusa nonostante la rimonta

Male la prima. Il Fila San Martino si sveglia tardi, e ad aggiudicarsi gara1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di serie A1 di basket femminile è la Passalacqua Ragusa. Termina 70-59 per le siciliane: non basta alle "Lupe" - costrette anche a rinunciare a Fassina per un problema alla caviglia - una generosa rimonta, che dal -20 del 14′ le ha riportate in parità a quattro minuti dalla fine. La formazione di coach Abignente ha però le carte in regola per portare la serie alla bella: mercoledì 11 aprile alle 19 al PalaLupe servirà una prestazione perfetta per riuscirci.

Primo quarto

L’avvio di gara è decisamente favorevole alle padrone di casa, subito avanti 9-0. Il primo canestro ospite arriva con il passo e tiro di Keys, ma dall’altra parte Kuster si conferma già in serata, firmando da fuori il 14-2. San Martino in attacco fa una gran fatica mentre Ragusa trova la via della retina con molta più semplicità, e il vantaggio tocca anche le 16 lunghezze. Solo nel finale le Lupe trovano un po’ di confidenza col canestro, e si va alla prima pausa sul 20-8.

Secondo quarto

Spreafico risponde alla tripla di Mahoney (25-11), ma anche Keys dall’altra parte si fa sentire dai 6.75. La partenza ad handicap però, al pari dei tanti errori, condiziona non poco le giallonere. La Passalacqua pare padrona della partita, e con Miccoli va a toccare il +20 sul 34-14 (16′). Il Fila prova a reagire, recuperando qualche punto con Filippi e Mahoney, ma il vantaggio a metà gara è tutto per le padrone di casa, avanti 41-24.

Terzo quarto

Le Lupe rientrano dagli spogliatoi più convinte, e con la tripla di Oroszova e il 2+1 di Keys lo scarto torna a 13 lunghezze (43-30 al 24′). I tre falli fischiati a carico di Bailey, Mahoney e Oroszova non sono però una buona notizia per coach Abignente, vista anche l’assenza di Fassina. Dall’altra parte, con le sue tre straniere la formazione siciliana è brava a rispondere ad ogni tentativo di rimonta. L’ennesimo time-out motivazionale del tecnico giallonero prova comunque a dare fiducia alle sue. È sempre Keys (già a quota 20 all’ultima pausa) la più in palla: 6 punti consecutivi permettono di tornare a -12 (53-41 al 28′), e sull’ultimo possesso del terzo periodo la bomba di Bailey vale il -9: 55-46.

Ultimo quarto

Improvvisamente, San Martino ci crede: nei primi 90″ del quarto periodo, la tripla di Filippi e due canestri di Mahoney (che ai suoi 17 punti aggiunge 6 rimbalzi e 6 assist) riportano le giallonere a contatto sul 55-53. Ragusa si sblocca col viaggio in lunetta di Hamby, ma l’inerzia è dalla parte del Fila che al 34′ arriva a impattare con Oroszova, a quota 57. Un paio di chance per il sorpasso non vanno però a buon fine, e a 3′ dalla sirena Ndour riporta avanti le sue sul 61-59. Dall’altra parte invece una storta alla caviglia toglie dalla partita Gianolla (6 assist e zero perse nella ripresa per lei) nel momento più importante. Sul capovolgimento, Hamby segna con il quinto fallo di Keys, ed è ancora coi liberi che nel finale le padrone di casa trovano l’allungo decisivo.

Tutti a San Martino per gara 2

Ora la serie si sposta a San Martino di Lupari, gara2 è in programma al palasport di Via Leonardo da Vinci mercoledì 11 aprile alle ore 19. Le Lupe contano sui loro sostenitori per riequilibrare il punteggio. Per l’occasione, il biglietto sarà a tariffa ridotta (5 euro) per tutti, garantito l’ingresso gratuito agli abbonati e a ragazzi e ragazze fino ai 17 anni.

Il tabellino

Passalacqua Ragusa – Fila San Martino 70-59



Virtus Eirene Ragusa: Consolini 6 (2/6, 0/4), Gorini (0/2), Spreafico 6 (2/5 da tre), Formica 1 (0/1), Stroscio ne, Miccoli 4 (1/1), Soli 2 (1/1), Savatteri ne, Bongiorno ne, Hamby 20 (4/8, 1/1), Kuster 17 (4/6, 1/1), Ndour 14 (7/10, 0/3). All. Recupido.

Basket San Martino: Oroszova 5 (1/4, 1/1), Mahoney 17 (4/9, 3/6), Filippi 7 (2/4, 1/5), Tonello (0/1 da tre), Amabiglia ne, Fassina ne, Bailey 8 (2/6, 1/2), Keys 20 (5/8, 2/3), Gianolla 2 (1/3, 0/2), Baldi ne. All. Abignente.

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle (AG), Tarascio di Priolo Gargallo (SR) e Castiglione di Palermo.

Parziali: 20-8, 41-24, 55-46. Note: Uscita per 5 falli: Keys (38′). Fallo antisportivo: Filippi (38′). Tiri da due: Ragusa 19/35, San Martino 15/34. Tiri da tre: Ragusa 4/14, San Martino 8/20. Tiri liberi: Ragusa 20/23, San Martino 5/8. Rimbalzi: Ragusa 39 (Hamby 12), San Martino 19 (Keys 7). Assist: Ragusa 21 (Consolini e Hamby 5), San Martino 19 (Gianolla 8).