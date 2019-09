Per tornare nel "basket che conta": presentata l'ambiziosa Antenore Energia Virtus Padova

La nuova Antenore Energia Virtus Padova si è presentata martedì 10 settembre all’amministrazione cittadina a Palazzo Moroni, con accoglienza in sala consigliare e foto di rito sulla storica scalinata.

«Palazzetto entro settembre 2021»

A fare gli onori di casa è stato l’Assessore allo Sport Diego Bonavina: «Siamo felici di accogliere in Comune l’Antenore Energia Virtus, una società che sta crescendo grazie ad un progetto ambizioso e che anche quest’anno avrà la grande responsabilità di portare in alto il nome di Padova in giro per l’Italia. Oggi finalmente posso dire con certezza che Padova avrà un nuovo palabasket allo stadio Euganeo: è stato infatti dato l’incarico per la progettazione definitiva di un palazzetto da 1300 posti a sedere che contiamo di avere pronto per settembre 2021. Un risultato ottenuto grazie al sostegno economico della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo». In rappresentanza della dirigenza societaria Virtus ha parlato invece Marco Chioatto: «Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Giordani che non è potuto esserci ma che viene quasi sempre alle nostre partite insieme alla moglie. In Virtus abbiamo creato una nuova struttura dirigenziale, istituito l’associazione Virtus nel Cuore con presidente Giorgio Maso per coinvolgere nuovi imprenditori e professionisti e stiamo valutando anche di spostare la nostra attività in una sede più grande, a testimonianza della ambizioni di crescita che abbiamo». Un saluto infine in rappresentanza della parte sportiva anche del Direttore Sportivo Roberto Rugo: «Per Virtus questa è una settimana importante che culminerà con la presentazione della prima squadra alla città in una bellissima serata in Piazza della Frutta lunedì 16 settembre alle 20.45 grazie alla collaborazione con i comici Marco e Pippo e i nostri partner Antenore Energia e Renault Autobase».