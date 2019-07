Basket, colpo per la Virtus Padova: arriva Ruben Calò, scuola Olimpia Milano

Il mercato di basket si accende: l’Antenore Energia Virtus Padova comunica di aver sottoscritto un accordo per la corrente stagione sportiva con Ruben Calò, classe 1998 e 195 centimetri di altezza, ala cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano e proveniente dalla Kleb Ferrara, con cui ha disputato lo scorso campionato di serie A.

Ruben Calò

Ruben Calò è un'ala moderna, con ottimi fondamentali e tiro da fuori, che può essere impiegato anche da 4 tattico vista la sua fisicità e le lunghe leve. Dopo le giovanili all'Olimpia Milano, dove viene convocato nelle selezioni della Nazionale Giovanile e aggregato alla prima squadra, nel 2016 i primi passi tra i senior a Bernareggio (3 punti di media in 26 partite disputate) dove gioca in doppio tesseramento e vince la C Gold. Nello stesso anno con l’Armani ha la soddisfazione della prima convocazione in serie A e poi a marzo quella dell’esordio. Nel 2017 viene chiamato in serie B da Lecco ma un infortunio ne condiziona la stagione. A Giugno 2018 viene inserito nel miglior quintetto della Summer League U20 del Progetto Giovani Cantù e le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Kleb Ferrara in A2. Quest’anno a Ferrara si è guadagnato un buon spazio chiudendo la stagione con una media di 9’ e 2.2 punti a partita.