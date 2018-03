Basket, a San Martino vince lo sport: Ekaterinburg batte le “Lupe” in un palazzetto gremito

Tutto esaurito. Palasport di San Martino di Lupari gremito come non mai mercoledì sera per l’amichevole tra le padrone di casa della Fila e le tre volte campionesse d’Europa dell’Ekaterinburg: finisce 70-54 per le russe, ma la sfida del PalaLupe verrà ricordata a lungo come una grande festa per il basket femminile.

La cronaca

Senza Fassina tenuta a riposo, ma con il rinforzo di Elena Fietta in prestito dal Fanola, le giallonere scendono in campo con il giusto piglio. Sono del Fila infatti i primi due vantaggi dell’incontro, Mahoney e poi Oroszova portano le Lupe sul 4-2. Dall’altra parte ci mettono poco le russe a entrare in partita, subito ispirate da Moore. Ma sospinte da un tifo incessante, le padrone di casa si giocano assolutamente alla pari la prima frazione: la triple di Tonello e Bailey valgono il 14-15 all’8′. Dopo essere andati al riposo sul 16-19, anche nel secondo quarto c’è equilibrio, e sul 20-21 il Fila sciupa anche un paio di occasioni buone per il sorpasso. Le ospiti hanno un roster lungo e ovviamente ricchissimo di talento, e con una distribuzione delle marcature quasi scientifica provano a prendere 7-8 punti di margine. Intanto però Keys va a segnare in uno contro uno superando i 206 centimetri di Griner, e sul ribaltamento si prende lo sfondamento esaltando i tifosi. All’intervallo lungo, il tabellone comunque dice Fila 30, Ekaterinburg 38. Con Gianolla e Filippi, San Martino ritrova il -6 in avvio di terzo periodo (34-40), ma dall’altra parte Moore risponde con una tripla. Dopo essere uscite dagli spogliatoi, le campionesse di Russia alzano l’intensità e migliorano la mira: è proprio con un paio di canestri pesanti che lo scarto sale per la prima volta sopra la doppia cifra. Come nel primo tempo, coach Abignente ruota le proprie giocatrici trovando indicazioni positive anche da chi di solito in campionato gioca meno. Ormai Ekaterinburg ha preso il controllo del punteggio, al 37′ Meesseman realizza il +20 (42-62), ma il Fila comunque non smette di lottare.

Finale all’insegna del fair play

Termina 54-70, e a fine partita la serata vive forse il suo momento più bello. Dopo la foto di gruppo tutte insieme, infatti, le atlete di entrambe le squadre fanno il giro del palazzetto per dare il cinque ai tifosi entusiasti, coronando una serata di festa che si concluderà con i due team a cenare insieme in area hospitality.

Il tabellino

Fila San Martino-Ummc Ekaterinburg 54-70

Basket San Martino: Oroszova 8 (4/9, 0/2), Mahoney 10 (5/8, 0/2), Filippi 4 (2/4, 0/4), Tonello 3 (1/2 da tre), Amabiglia (0/1 da tre), Fietta (0/1 da tre), Fassina ne, Bailey 7 (2/6, 1/1), Keys 10 (1/8, 1/3), Beraldo 2 (1/1), Milani 2 (1/1), Gianolla 8 (3/5). All. Abignente.

Ummc Ekaterinburg: Faulkner 3 (0/1, 1/2), Arteshina 2 (1/1), Belyakova 8 (1/4, 2/5), Torrens 2 (1/4, 0/1), Baric 5 (2/2, 0/2), Vieru 4 (2/3), Petrushina 2 (0/1, 0/1), Moore 13 (1/4, 3/5), Sanders 8 (3/5), Meesseman 11 (4/4, 1/1), Griner 7 (3/7), Musina 5 (1/4, 1/1). All. Mendez.

Parziali: 16-19, 30-38, 39-53.

Note: Tiri da due: San Martino 19/42, Ekaterinburg 19/40. Tiri da tre: San Martino 3/16, Ekaterinburg 8/18. Tiri liberi: San Martino 7/12, Ekaterinburg 8/10. Rimbalzi: 31 (Oroszova e Mahoney 6), Ekaterinburg 40 (Meesseman 11).