Basket, ko interno delle "Lupe": Lucca vince di 12 punti, le prime posizioni si allontanano

Niente da fare: lo scontro diretto tra Fila San Martino e Gesam Gas&Luce Lucca vede uscire vincitrici le toscane campionesse d’Italia di baket femminile, al termine di una gara che ha ricalcato quella dell’andata. Primo tempo quasi perfetto di Lucca, autrice di 48 punti tirando 6/7 da tre. Poi nella ripresa la rimonta di San Martino, capace di tornare per due volte a -3 ma non di completare l’opera. Per le Lupe arriva così una nuova sconfitta, che a una giornata dal termine della prima fase costringe a dire temporaneamente addio al quinto posto.

PRIMO QUARTO

Le ospiti partono subito forte, con un 5-0 in un minuto firmato Roberts e Crippa. Sono Bailey e Mahoney a mettere in partita anche l’attacco sanmartinaro, ma dall’altra parte Lucca è già ispiratissima al tiro. In particolare con Drammeh, la quale firma 8 punti consecutivi all’interno del break di 13-2 che vale il 6-18 alle ospiti, con coach Abignente costretto a chiamare già due time-out nei primi 6′. Keys, Fassina e Tonello dalla panchina provano a scuotere il Fila firmando 9 dei 13 punti del primo quarto, ma alla prima pausa Lucca tira col 62% (4/4 da tre) e chiude sul +11.

SECONDO QUARTO

Le ragazze di Serventi non sbagliano mai, e al 12′ salgono sul 15-30. Bailey si sblocca con 5 punti consecutivi, mentre il Fila prova ad alzare il pressing difensivo. Ma le percentuali ospiti rimangono troppo alte per recuperare il gap, al 16′ Battisodo in contropiede firma il massimo vantaggio sul 25-44. Nel finale con un 5-0 firmato Keys le padrone di casa si riavvicinano un po’, ma il passivo rimane pesante: 34-48.

TERZO QUARTO

Dopo un primo tempo tutto a inseguire, la squadra di casa rientra dagli spogliatoi con un altro piglio, e nei primi 100″ trova un 6-0 con cui torna a -8 e fa entrare in partita anche il pubblico. È un Fila che recupera palloni e corre, ma che deve anche fare i conti con i 4 falli a carico di Keys e Bailey. Ciononostante, con i 5 punti di Mahoney e i primi di Oroszova le Lupe risalgono fino a un solo possesso di distanza (49-52 al 27′). Qui però tre sanguinose palle perse rimettono in ritmo l’attacco ospite, e spezzano l’inerzia: la frazione si chiude così con 7-1 toscano per la maggior parte frutto di tiri liberi, per il 50-59 dell’ultima pausa.

ULTIMO QUARTO

San Martino ci crede ancora. Due canestri di Oroszova riportano a -5 le Lupe, che però subito dopo perdono Keys per un venialissimo quinto fallo. Ciononostante, ancora Oroszova si fa trovare pronta sotto canestro per il nuovo -3 (58-61 al 35′). È il momento decisivo, perché ancora una volta le padrone di casa hanno diverse chance per impattare ma non riescono a sfruttarle. Dall’altra parte invece Battisodo trova un canestro con fallo che lancia le ospiti verso un nuovo e decisivo allungo. Anche gli ultimi tentativi infatti non vanno a buon fine, la gara termina sul 60-72 e il Fila ora guarda alla sosta per ricaricare le batterie: il ritorno in campo sarà il 18 febbraio, per l’ultima partita della prima fase a Vigarano.

IL TABELLINO

Fila San Martino-Gesam Gas&Luce Lucca 60-72



BASKET SAN MARTINO: Oroszova 10 (5/9, 0/2), Mahoney 16 (5/11, 2/4), Filippi 2 (1/2, 0/5), Tonello 3 (1/1 da tre), Amabiglia ne, Fassina 2 (1/4, 0/2), Bailey 15 (6/8, 1/2), Keys 10 (2/6), Beraldo ne, Gianolla 2 (1/3, 0/2), Baldi ne. All. Abignente.

BASKET LE MURA LUCCA: Melchiori ne, Battisodo 10 (4/9, 0/1), Striulli (2/4, 1/3), Tognalini 9 (2/4, 1/3), Drammeh 16 (1/2, 4/5), Roberts 10 (5/10), Crippa 13 (3/7, 1/3), Brunetti, Udodenko 11 (3/8, 1/2), Nicolodi 3 (1/5). All. Serventi.

ARBITRI: Brindisi di Torino, Callea di Sassari e Valleriani di Ferentino (FR).

PARZIALI: 13-24, 34-48, 50-59.

NOTE: Uscite per 5 falli: Keys (32′), Roberts (36′), Oroszova (40′). Fallo antisportivo: Fassina (14′), Brunetti (18′). Tiri da due: San Martino 21/43, Lucca 19/45. Tiri da tre: San Martino 4/18, Lucca 7/14. Tiri liberi: San Martino 6/10, Lucca 13/17. Rimbalzi: San Martino 35 (Oroszova e Mahoney 9), Lucca 36 (Udodenko 9). Assist: San Martino 21 (Gianolla 8), Lucca 14 (Crippa 4).

RISULTATI E CLASSIFICA

Venezia-Battipaglia 78-40, Napoli-Vigarano 78-61, Ragusa-Schio 65-78, Broni-Torino 56-51.

La classifica: Schio 30; Venezia 26; Ragusa, Lucca e Napoli 20; San Martino 16; Broni 14; Torino 12; Vigarano 10; Battipaglia 2.