Virtus Basket Padova: espugnata Crema, i biancoverdi consolidano il 2° posto in classifica

Grazie a una grande rimonta l’Antenore Energia di coach Rubini riesce ad espugnare Crema con un pirotecnico 63-64 arrivato al termine di 40’ combattutissimi e dopo un inizio di gara certamente negativo. La vittoria consente a Virtus di rimanere al secondo posto a pari merito con San Vendemiano a -2 da Bernareggio allungando anche la classifica, ma purtroppo non di accedere alla FinalEight di Coppa Italia in virtù dello scontro diretto in favore della Rucker.

Partenza difficile

Come detto, non un bel avvio di gara per i neroverdi. Crema chiude i primi 10’ avanti 21-13 approfittando di una Virtus imballata e poco fluida nella manovra. Nella parte centrale del secondo periodo però i ragazzi di coach Rubini ritornano in partita con un 0-9 di parziale che riporta l’Antenore Energia a -4. Una tripla di Dagnello dà il via alla rimonta, con gli spunti poi di Piazza e De Nicolao a rifornire sottocanestro Ferrari e Morgillo. Con il primo tempo chiuso 34-30 per Crema, nel secondosi viaggia sui binari dell’equilibrio e della grande intensità. Crema nel terzo periodo prova a tenere a distanza sul -2 o -4Virtus, ma Bianconi alla fine riesce a firmare il 47-47 al 30’ completando la rimonta.

Minuti decisivi

Gli ultimi 10’ diventano quindi infuocati. Una tripla di De Nicolao sembra spingere l’inerzia in favore dell’Antenore Energia, Bianconi però arriva a cinque falli e Crema approfitta del momento di confusione per andare sul 56-52. A cambiare le carte in tavola ci pensano De Nicolao e Piazza con due triple dall’enorme peso specifico.Virtus comunque non riesce a trovare lo strappo decisivo e la partita si protrae in un finale a punto a punto da infarto. Un canestro di Denik e un 2/2 dalla lunetta di Ferrari mettono il risultato sul 63-64 a 90’’ dalla fine. Virtus prova a chiudersi dietro ma alla fine Forti si conquista un giro in lunetta a 20’’ dal termine: fin lì infallibile ai liberi il play rosanero incappa in un clamoroso 0/2 che salva Virtus. De Nicolao mandato in lunetta non riesce a mettere una pietra sulla partita, e nel finale una strepitosa difesa di Dagnello e la tripla fallita sulla sirena di Antonelli permettono all’Antenore Energia di festeggiare la dodicesima vittoria sulle quindici partite di questo girone d’andata di regular season. In casa Virtus prove sontuose per Ferrari con 18 punti e 9 rimbalzi e per Morgillo con 13 punti e sempre 9 rimbalzi. In doppia cifra poi Bianconi e De Nicolao con 10 ed infine due triple a testa per De Nicolao e Dagnello. Per Crema buona prova dell’ex Virtus Matteo Motta con 10 punti.

Tabellino

CREMA 63 - ANTENORE ENERGIA 64

CREMA Costanzelli 2, Forti 13, Brambilla 10, Motta 10, Fabi 4, Vecerina 7, Gaetano 3, Antonelli 10, Piccio, Del Sorbo 4 All. Pedroni

ANTENORE ENERGIA Dagnello 8, Piazza 3, Morgillo 13, Pellicano 2, Ferrari 18, Bianconi 10, De Nicolao 10, Schiavon, Calò All. Rubini

Arbitri: Farneti di Quartu Sant’Elena (CA) e Curreli di Assemini (CA)

Note: parziali 21-13; 13-17; 13-17; 16-17, tiri liberi: Crema 15/20 – Virtus 11/16, tiri da due: 15/32 – 19/35 tiri da tre: 6/28 – 5/22, rimbalzi: 35 – 41, assist: 17 – 20