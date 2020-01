Basket: Virtus Padova Antenore Energia, brutto ko casalingo con Np Olgiate

Battuta d’arresto per l’Antenore Energia Virtus: una sconfitta che brucia quella rimediata da Padova alla Kioene Arena contro la NP Olginate per 70-77, arrivata nonostante la super prestazione di Corrado Bianconi autore di 28 punti e 12 rimbalzi. Ma a pesare per i neroverdi certamente c’è stato l’infortunio di Michele Ferrari, rimasto fuori per tutto il secondo tempo.

La partita

Un’Antenore Energia che però era riuscita a chiudere sul 32-28 il primo tempo. Virtus nonostante il vantaggio ha sofferto infatti troppo a rimbalzo e litigato spesso col canestro dal tiro da tre. L’avvio di secondo tempo fa emergere poi la difficoltà della difesa neroverde di contenere il tiro dalla distanza avversario: con tre triple di fila la NPO si porta infatti sul +5. A ricucire lo svantaggio fino al 45-45 ci pensa Bianconi con 8 punti di fila. Lo stesso bianconi mette la firma sulla tripla del 50-47 sul finale di terzo periodo; ma da lì il black out con Olginate che scappa via prima 51-55 alla fine del terzo periodo e poi allunga 51-60 in avvio di ultimo quarto. Gli ospiti prendono fiducia mentre Virtus perde progressivamente le certezze: la tripla di Gorreri vale anche il +10 a 5’ dalla fine. Ma l’Antenore Energia non si arrende e tenta la complica rimonta riportandosi con De Nicolao sul -4 a 2’ dal termine. Ma qui a Virtus non entrano palle pesanti mentre la NPO gestisce con bravura il finale, allungando fino al 70-77 finale.

I top scorer

In doppia cifra vanno il top scorer Bianconi con 28 punti (in doppia doppia contando anche i rimbalzi) e Calò e De Nicolao con 11. Lo stesso Denik sfiora la doppia doppia con i 9 assist registrati. In classifica invece Virtus rimane seconda in coabitazione con Sanve, ma vede Bernareggio scappare via a +4.

Tabellino

ANTENORE ENERGIA Piazza 6, Schiavon, Ferrari 4, De Nicolao 11, Pellicano, Dagnello 3, Bianconi 28, Calò 11, Morgillo 7 All. Rubini

NP OLGINATE Donadoni 9, Bugatti 14, Basile 10, Tagliabue 2, Rattalino 6, Bedin 12, Gorreri 7, Gatti 13, Mentonelli, Chinellato 4 All. Contigiani

Arbitri: Di Gennaro di Roma e Bellamio di Latina

Note: parziali: 16-15; 16-13; 19-27; 19-22, tiri liberi: Virtus 16/22 – 14/23, tiri da due: 18/32 – 21/43, tiri da tre: 6/31 – 7/16, rimbalzi: 36 – 39, assist: 16 – 19.