Basket, esordio casalingo da applausi a scena aperta: Fila San Martino a valanga su Empoli

A valanga. La prima amichevole casalinga del Fila finisce con un netto successo delle giallonere: la neopromossa Empoli si batte con orgoglio, ma San Martino fa il vuoto tra la seconda e la terza frazione, chiudendo sul +38. Nuove indicazioni positive per coach Abignente, e prima gioia per i numerosi tifosi accorsi al palazzetto.

La cronaca

È firmato da Webb il primo canestro della stagione 2018/19 al PalaLupe. In avvio però le ospiti si dimostrano in vena nel tiro da fuori, e tengono botta con Brunelli e Madonna. Chiuso il primo quarto sul 17-10, Empoli si riavvicina fino al -4 all’inizio della seconda frazione. Il Fila tuttavia recupera margine quando alza l’intensità difensiva e può sfruttare il campo aperto, in particolar modo con Marshall, che chiuderà mettendo insieme 20 punti, 7 recuperi e 6 assist (33 di valutazione). Nonostante una serata che per diversi tratti vede le Lupe litigare col canestro dalla lunga distanza, nel terzo periodo il gap aumenta, con Dotto abile a trovare sotto canestro Keys (13 punti nel quarto, 22+10 rimbalzi alla fine) e Sandri. Il tassametro corre, e un 28-6 di parziale nel terzo periodo fissa il punteggio sul 65-25 all’ultima pausa. Nel quarto periodo le toscane sbloccano un po’ l’attacco, ma dall’altra parte le giallonere – che hanno anche un ottimo contributo dalla 17enne Meroi, in campo 15′ – non mollano, e chiudono sull’83-45.

La "Torcida SML"

Da citare la presenza sugli spalti della Torcida SML, che da quest’anno si unisce ai tifosi storici per sostenere le Lupe. Si tratta di un’iniziativa che è sempre aperta per chi volesse entrare a far parte del tifo organizzato giallonero: sarà possibile saperne di più mercoledì 19 al Chicaboom, in occasione dell’Aperitivo con le Lupe. Nel frattempo, sabato a Broni nuova uscita amichevole per le ragazze di coach Abignente, che affronteranno una formazione di ottimo livello nel 1° Memorial Igino Montagna.

Il tabellino

Fila San Martino – USE Scotti Empoli 83-45

Basket San Martino: Dotto 4, Webb 7, Fietta 4, Tonello 8, Meroi 2, Keys 22, Profaiser 2, Marshall 20, Tognalini 8, Sandri 6. All. Abignente, vice Cardin-Di Chiara.

Use Basket Rosa: Rosellini, Calamai, Madonna 3, Chiabotto, Pochobradska 9, Lucchesini 2, Manetti 2, Narviciute 9, Brunelli 7, Huland El 5, Mathias 8. All. Cioni, vice Ferradini.

Arbitri: Sartori, Nuara e Dori.

Parziali: 17-10, 37-19, 65-25.

Note. Tiri da due: San Martino 29/52, Empoli 12/33. Tiri da tre: San Martino 4/17, Empoli 3/18. Tiri liberi: San Martino 13/20, Empoli 12/19.