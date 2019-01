Basket, doppio colpo per la Virtus Padova: vittoria contro Faenza e terzo posto consolidato

Sempre più in alto: l'Antenore Energia Virtus Padova fa secca (70-60) la Rekico Faenza del grande ex Friso tra le mura amiche della Kioene Arena e mantiene la terza posizione in classifica avvicinando proprio i romagnoli a -2.

La cronaca

Grande avvio 9-2 e tripla di Filippini per i padroni di casa, e Friso è costretto a chiamare subito un primo time-out per sistemare le cose. Zampa da tre trova il 9 pari, Virtus incassa e risponde con la tripla di Verzotto. Filippini è un colosso in difesa e il primo parziale sarà di 14-11. La Rekico entra veramente in partita nel secondo quarto. I romagnoli trovano il calibro da tre e iniziano a martellare i neroverdi con Gay e Casagrande, Fumagalli intanto inizia a fare legna accatastando canestri su canestri. De Nicolao e Schiavon con le loro fiammate e Pellicano con una bella tripla mantengono in equilibrio il match, ma Faenza comunque va all’intervallo sopra di due. Virtus in avvio di terzo quarto concede palle perse, rimbalzi offensivi e pure un pericoloso +5 a Faenza, ma per fortuna si sveglia in tempo. In campo dopo tre turni fuori si rivede Motta, che fa anche rivedere buone cose. Il controsorpasso lo firma il solito Piazza, che dal terzo quarto inizia ad aumentare i giri. I liberi di Schiavon e Visone creano il primo strappo col +6 con cui si va agli ultimi dieci minuti, lì l’Antenore Energia si prenderà la partita, con Faenza che smarrirà la via del tiro da fuori. Tripla di Piazza, Bovo firma il +9, Ferrari il +11, Bovo spara la bomba del +13 e Faenza al 6’ va in tilt. Il finale sarà sul velluto con i ragazzi di Rubini che orchestrano il gioco e gestiscono il cronometro con lucidità. E si chiude con un +10 contro una delle squadre più importanti di tutto il girone: un duro test di maturità superato a pieni voti.

Il tabellino

Virtus Padova-Rekico Faenza 70-60 (14-11, 19-24, 16-8, 21-17)

Virtus Padova: Ferrari 17, Piazza 6, Schiavon 9, De Nicolao 10, Filippini 12, Pellicano 3, Motta 1, Bovo 7, Verzotto 3, Visone 2. All. Rubini

Rekico Faenza: Silimbani, Venucci 10, Petrucci 4, Chiappelli 2, Costanzelli 2, Casagrande 5, Fumagalli 24, Gay 8, Zampa 5. All. Friso

Arbitri: Davide Donato e Matteo Colombo

Note: tiri da due Virtus 16/36 – Faenza 19/42, tiri da tre 8/24 – 6/29, tiri liberi 14/18 – 4/4, rimbalzi 47-33, assist 17-13