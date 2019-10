Basket, due su due: la Virtus Padova vince anche in terra lombarda

Due su due per la Virtus Padova in un campionato che meglio di così non poteva cominciare. Sconfitta Varese all’esordio della Kioene Arena, stessa sorte è toccata alla NP Olginate: un 58-66 maturato nel secondo tempo quando i neroverdi hanno messo la freccia e sono volati via.

La partita

One man show del match è stato Michele Ferrari che - dopo aver saltato per infortunio la prima giornata - si è ripreso più che alla grande per la trasferta lombarda: 23 punti nei 30 minuti giocati con una percentuale realizzativa che sfiora il 70%, praticamente una macchina da guerra. I primi due quarti sono stati infatti regnati dall’equilibrio. Ad un Ferrari in grado di segnare 8 punti nei primi dieci minuti, risponde Basile estraendo dal cilindro un paio di triple importanti, Bianconi nel secondo quarto prova a marcare l’allungo (tripla del +4) ma alla fine è Olginate a chiudere col naso avanti a metà tempo (30-29). Ma gli uomini di Rubini escono famelici dagli spogliatoi. Concentrati, attenti e tenaci: Virtus piazza un break di 6-0 che fa male alla NPO. L’Antenore diventa letale in contropiede, Piazza orchestra con classe il gioco e dietro ognuno combatte per chiudere ogni spazio. Olginate riesce però a rimanere attaccata alla partita con la tripla di Gatti (-4), ma durerà poco. Infatti Virtus ha un altro passo. Secondo break 6-0 e questa volta la NPO non dà più segnali di vita. Le triple di Piazza, Bianconi, Schiavon e Morgillo (doppia doppia per lui) portano Virtus sul +13. La truppa di Rubini resiste senza patemi all’ultimo disperato assalto alla diligenza di Olginate e si porta a Padova altri due punti d’oro.