Basket, vola la Virtus Padova: vittoria contro Desio e primo posto in classifica

Vittoria. E primato: l’Antenore Energia non sbaglia contro Desio e tra le mura amiche della Kioene Arena fa suoi i 2 punti che permettono il clamoroso aggancio ai Tigers in vetta alla classifica (frutto di 14 vittorie su 20 partite) grazie anche alla contemporanea sconfitta casalinga di Faenza contro San Vendemiano.

La cronaca

Sfida contro l’Aurora senza storia nel punteggio (85-55) ma non del tutto nella realtà e nello sviluppo della partita: al 5’ - alla faccia dell’ultimo posto in classifica - il parziale è infatti 9-15 per gli ospiti che viaggiano con un 3/7 dal perimetro e che nelle premesse del match sembrano poter creare molte grane alla Virtus. Ma i ragazzi di Rubini entrano finalmente in partita infilando un break di 13 punti suggellato da una bomba di Visone che porta la Virtus a chiudere il primo quarto 24-17. Un bottino di vantaggio mantenuto in un secondo quarto d’equilibrio in cui Desio riesce a rosicchiare solo un punto arrivando al giro di boa della gara a -6 e restando comunque in qualche modo a contatto dell’Antenore. Ma il ritorno sul parquet dei neroverdi è impressionante: +9 con una tripla di De Nicolao che inaugura un break di dieci con cui Virtus esonda. Piazza al 3’ firma la tripla del +16 e al 28’ quella del +21, Bovo infila dall’area il +22 e da tre il +25: gioco, partita, incontro con un parziale nel terzo quarto di 28-9. Il match si chiuderà con 30 punti tondi di distacco in cui spiccano i 18 punti di Piazza e Bovo con due triple a testa e con un finale in cui c’è spazio per l’esordio in prima squadra di Mazzonetto e con gli ultimi minuti con in campo tutti i ragazzi dell’Under 18 Virtus. L’Antenore Energia va a dormire da prima della classe dando un’altra impressionante prova di forza al campionato, una vittoria e un primo posto tutto da dedicare al grande Gegè Papa, vicepresidente scomparso in settimana.