Bebe Vio incontra le Pink runners Schüco, testimonianza di sport come aggregazione

Tra le seimila donne che domenica hanno preso parte alla Pink Run, la corsa non competitiva a scopo benefico svoltasi tra le vie del centro storico di Padova, c'erano anche 35 dipendenti dell'azienda padovana Schüco Italia. Al termine della loro "impresa" le lavoratrici hanno incontrato la schermitrice Bebe Vio, oro ai Giochi paraolimpici di Rio de Janeiro 2016 e soprattutto testimonianza emblematica di come – con la giusta dose di volontà, grinta e competitività – qualsiasi traguardo possa essere raggiunto e qualsiasi limite superato.

PROMOZIONE. Un incontro speciale per sostenere l’importanza di uno stile di vita attivo e promuovere lo sport come preziosa opportunità di aggregazione. “Il gruppo delle Pink Runners Schüco – spiega l’ingegniere Roberto Brovazzo, direttore generale Schüco Italia – è nato da qualche anno, quando un piccolo numero di nostre dipendenti ha iniziato a prendere parte alla corsa non competitiva riservata esclusivamente alle donne. Quest’anno abbiamo deciso di contribuire concretamente all’iniziativa che, oltre ad avere finalità benefiche in favore di associazioni Onlus che operano nel territorio, ben si inserisce nel contesto dei valori aziendali legati allo Sport".

L'INCONTRO. Grande sostenitrice del lavoro di squadra e dell’eccellenza in senso lato, l’atleta ha trasmesso a tutte le donne presenti una grande carica di positività, esortandole non solo a coltivare e condividere le proprie passioni sportive, ma anche a dare sempre il massimo nell’ottica di migliorare continuamente le proprie performance in ogni aspetto della vita.