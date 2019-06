Una raccolta fondi contro i tumori cerebrali lunga 1.200 km: grande attesa per la "Da Santo a Santo"

La "Da Santo a Santo", una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali (circa 1.200 chilometri in soli sei giorni, realizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia) arriverà a Padova sabato 8 giugno alle ore 16. E il traguardo non poteva che essere "piazzato" alla Basilica di Sant’Antonio.

"Da Santo a Santo"

Fabio Celeghin, protagonista dell’impresa, non arriverà in solitaria: l’appuntamento per chi volesse unirsi al gruppo che andrà al Santo - per la consueta benedizione del rettore padre Oliviero Svanera - sarà per le ore 15 nei pressi del negozio Cicli Stefanelli di Teolo, in via Tito Livio 1. A seguire evento di chiusura con cena di raccolta fondi e spettacolo di magia a Ca’ Battaja Belloni a Pernumia (per info e prenotazioni: info@fondazioneceleghin.it) L’intero ricavato dell’evento verrà destinato all’apertura di un bando grazie al quale il comitato scientifico della Fondazione, coordinato dal prof. Modesto Carli, sceglierà uno o più progetti di ricerca.

Fondazione Celeghin

La Fondazione intitolata a Giovanni Celeghin, fondatore del gruppo Dmo Spa, è nata nel 2012 dalla volontà dei figli Fabio e Annalisa - imprenditori padovani come il padre - di sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali. È possibile donare chilometri per la ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione a questo link.

